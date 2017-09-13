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Hakkari'ye atanan öğretmenler Kürtçe öğreniyor

Hakkari'ye atanan eğitimciler için düzenlenen seminerde, öğretmenlerin günlük ihtiyaçlarını karşılamaları ve vatandaşlarla iletişim sağlamaları amacıyla yaygın kullanılan bazı Kürtçe kelimeler ve kalıp cümleler öğretiliyor.

Hakkari'ye atanan öğretmenler Kürtçe öğreniyor

HAKKARİ (AA) - Necmi Ertuş - Hakkari'ye yeni atanan eğitimciler için verilen seminerde, öğretmenlere günlük ihtiyaçlarını karşılamaları ve vatandaşlarla iletişim sağlamaları amacıyla bazı Kürtçe kelime ve kalıp cümleler öğretiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 2017 eylül döneminde kent merkezi ve ilçelerine atanan aday öğretmenlere yönelik Atatürk Kültür Merkezi'nde "Anadolu'da Çok Kültürlülük, Kaynakları ve Eğitime Yansımaları" semineri düzenlendi.

Kente atan 300 öğretmene günlük ihtiyaçlarını karşılamaları, öğrenci, veli ve yöre halkıyla daha rahat iletişim sağlamaları amacıyla Kürtçe eğitim veriliyor.

Öğretmenlere ayrıca örf, adet, gelenekler, ilin demografik, ekonomik yapısı, aşiret kültürü, aile yapısı, aile içindeki rol dağılımı ve kadın erkek ilişkileri konularında da bilgiler verilen seminer 5 gün sürecek.

Yozgat'tan Hakkari'ye atanan Fatma Babayiğit, AA muhabirine, görev yeri nedeniyle çevresinden olumsuz tepkiler aldığını anlattı.

Hakkari'ye gelirken ön yargılarından arınmaya çalıştığını belirten Babayiğit, "Çünkü Türk bayrağının dalgalandığı her yer vatanımızın bir parçası ve buradaki çocukların da kesinlikle eğitim hakkı var. Buraya geldim ve insanları tanıdım. Ailemin de ön yargıları yavaş yavaş kırıldı." dedi.

"Hakkari'de olmaktan son derece mutluyum. Kürtçe 'Başım, gözüm üstüne', 'Nasılsın, iyi misin?' ve sayıları öğrendim" ifadesini kullanan Babayiğit, öğrencileriyle buluşacağı anı heyecanla beklediğini vurguladı.

Öğretmenlerden Nur Kaya da kültür farklılığı fazla olan Kıbrıs'tan kente geldiğini ifade ederek, "Önceden hiç görmediğim komşuluk ve insan ilişkilerini burada gördüm. Burada sanki 40 yıldır tanıyormuş gibi davranıyor insanlar. Bu beni çok mutlu etti. Burayı ve yöresel yemeklerini çok sevdim. Türkçe öğretmeni olduğum için diğer dillere de ilgim var." sözlerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
EğitimcilerHakkariKürtçeöğretmen
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