"Haksızlığa sesini yükselten Türkiye olmaya devam edeceğiz" - Başbakan Yardımcısı Akdağ: - "Biz elbette ABD veya başka bir ülkeyle aramızda kötü bir şey olsun istemiyoruz. Ama haksızlığa karşı sesini yükselten bir Türkiye Cumhuriyeti olmaya devam edeceğiz" - "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplandı ve her türlü tehdide rağmen, her türlü tabiri caizse ülkeleri endişeye sürüklemek için ABD'nin gösterdiği, Trump'ın ve BM daimi temsilcilerinin gösterdiği her türlü çabaya rağmen dünya bu hususta demokratik tavrını gösterdi ve genel kurul bu kararın yanlışlığını teyit etti. Gerçekten bu dünya demokrasi tarihinde önemli bir hadisedir. Altın harflerle tarihe geçmiş bir hadisedir" - "Bugün ABD'de bir dava adı altında bir tiyatronun kurulduğu, bir tiyatronun Türk devletini, Türk milletini sözde mahkum etmeye çalıştığı o kadar açık ki... FETÖ'nün uydurduğu bir takım delillerle, onlara yakın oluşturulmuş mahkeme ve jüriyle ABD'de de bir tiyatro oynanıyor" - "Bir zalim devlet başkanı diktatörce bir tutumla kendi ülkesindeki demokrasi çabalarına karşı çıkıyor, kendi halkının üstüne varil bombaları atıyor, yüz binlerce insanı öldürüyor, milyonları ülkesinden kaçmak zorunda kalıyor, ana muhalefet partisinden bazı yöneticileri burada Türkiye'yi, Cumhurbaşkanımızı suçluyor. Gerçekten bu bir akıl tutulması. Bizim yaptığımız oradaki kardeşlerimize sahip çıkmak, kucak açmak."

23 Aralık 2017 Cumartesi 12:23