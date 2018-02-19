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Haldız Grup'tan Ankara'ya 500 milyonluk yatırım

İSTANBUL (AA) - Haldız Grup, mimarisi ile dikkati çeken 500 milyonluk yeni yatırımı ile Ankara pazarına girdi.Haldız Grup'tan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 100 bin metrekarelik inşaat alana sahip proje, Ankara'nın merkezinde sürekli...

Haldız Grup'tan Ankara'ya 500 milyonluk yatırım

İSTANBUL (AA) - Haldız Grup, mimarisi ile dikkati çeken 500 milyonluk yeni yatırımı ile Ankara pazarına girdi.

Haldız Grup'tan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 100 bin metrekarelik inşaat alana sahip proje, Ankara'nın merkezinde sürekli gelişmekte olan Eskişehir kara yolu üzerinde konumlanıyor.

Teraslı bir üst yapı ve modüler olarak planlanan birkaç teraslanmış bloktan oluşan zengin sosyal olanakları ve karma yapısıyla bölgeye değer katacak proje, Haldız İnşaat tecrübesi ile inşa edilecek.

Verilen bilgiye göre, üç bölgeye ayrılan kompleks yapının bir bölümü süpermarketler, mobilya-dekorasyon mağazaları ve lüks bir otomotiv showroom içeren perakende satış alanlarından oluşurken, diğer bölümlerinde ise sosyal alanlar ve "ev-ofis" tarzı konutlar bulunacak.

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