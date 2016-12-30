Halep için

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, bugün 200'ü aşkın yardım tırının yola çıktığını belirterek, "Bu kervan sadece gıda, sağlık ve insani yardım taşımıyor, tarihten bu yana gelen kardeşliğimizin hep devam edeceği mesajını da taşıyor. Çünkü bizim için Halep neyse, Antep de odur. Bizim için Hamalı bir annenin yardım çağrısı neyse, Kilisli bir annenin yardım çağrısı da odur." dedi.

Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının başlattığı "Kardeşlik Seferberliği" kapsamında, Türk Kızılayı ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle hazırlanan Halep'e yardım konvoyunun Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda düzenlenen uğurlama törenindeki konuşmasına, "Bugün çok değerli bir iyilik kervanını uğurlamak üzere bir aradayız. Aynı coğrafyada bulunduğumuz kardeşlerimizle aramızdaki resmi sınırların, vicdanlarımız için hiçbir geçerliliğinin olmadığını biliyoruz. İşte bu bilinçle yüzlerce İstanbullu, Suriyeli mazlum kardeşlerin sesine ses vermek için toplandı." sözleriyle başladı.

Çanakkale Şehitliği'nde birçok mezar taşının memleket bölümünde Halep yazdığını dile getiren Yıldırım, "Belki bu iyilik kervanıyla o şehitlerimizin hakkını biraz olsun ödemiş oluruz." ifadesini kullandı.

Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığının inisiyatif aldığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 25 ilçe belediyesinin ellerini taşın altına koyduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu çalışma meyvesini verdi. Bugün 200'ü aşkın tır yola çıkıyor. Bu iyilik kervanı, yapılacak yardımların ilk adımı. İnşallah yardımlar savaş mağdurlarının yaralarını saracak şekilde artırılacaktır. Bu kervan sadece gıda, sağlık ve insani yardım taşımıyor, tarihten bu yana gelen kardeşliğimizin hep devam edeceği mesajını da taşıyor. Çünkü bizim için Halep neyse, Antep de odur. Bizim için Hamalı bir annenin yardım çağrısı neyse, Kilisli bir annenin yardım çağrısı da odur. Biz, gözleri olup göremeyenlerden, kulağı olup duyamayanlardan, kalbi olup mühürlenenlerden olamayız. Kardeşlerimizi hatırlamak da bizim hem tarih hem vicdan borcumuzdur. Bugün Halepli aziz şehitlerimizin geçmişte canları pahasına hissettiği o aidiyeti fazlasıyla Suriye için yüreğimizin derinliklerinde yaşıyoruz."

İnsani yardımlar kadar Türkiye'ye sığınan kadın ve çocuklar özelinde yapılacak sosyal entegrasyon çalışmalarının önem arz ettiğine ve psikolojik destek çalışmaları yapılmasının elzem göründüğüne işaret eden Yıldırım, bu konuda hassasiyetle çalışan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını takdir ettiğini, yapılan çalışmaların çeşitlenerek devam edeceğine inandığını ifade etti.

Semiha Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına teşekkür ederek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu iyilik kervanına bir katkı daha fazla yardım toplamak için gecesini gündüzüne katan Kızılay İstanbul Şube Başkanlığına teşekkür ediyorum, çalışmalarını titizlikle takip ediyor ve mutlu oluyorum. Burada bulunan yardım tırlarının dışında her ay yaklaşık 20 tır yardım malzemesini Suriyeli savaş mağdurlarına ulaştırdıklarını biliyorum. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyemize ve AK Parti ilçe belediyelerimize, ilçe teşkilatlarına şükranlarımı sunuyorum ama asıl takdiri ve teşekkürü alyansını bozdurup Halep'e yardım olsun diye yollayan insanımız, evinde kullanacağı erzağın yarısını Halepli mazlumlara yollayanlar, o ay evine alacağı bir ihtiyaçtan feragat edip Halepli kardeşlerine yardım olsun diye infak edenler hak ediyor. Aziz ve asil milletimizin bu fedakar fertlerine de en kalbi şükranlarımı sunuyorum."