MANİSA (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca başlatılan "Halep İçin Kardeşlik Zamanı" Kampanyası kapsamında il genelinde toplanan para yardımları, Kızılayın banka hesabına yatırıldı.

Gazetecilere açıklama yapan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rukiye Yaver, kampanya kapsamında Manisa'nın 17 ilçesinde kadın kolları üyelerince çalışmaların yapıldığını aktardı.

Tüm ilçelerde toplanan ayni ve nakdi yardımların Manisa'da toplandığını kaydeden Yaver, şunları söyledi:

"İl Kadın Kolları yönetim kurulu üyeleri ve Soma, Sarıgöl, Saruhanlı, Salihli, Alaşehir, Turgutlu, Selendi ve Köprübaşı İlçe Kadın Kolları başkanları ve yönetimleriyle 81 ilde başlatılan yardım kampanyası ile nakdi para yardımı için Kızılayın banka hesabına 'AK Kadın Halep' notu ile para bağışında bulunduk. Ayrıca AK Parti İl Başkanlığı Kadın Kollarına getireceğiniz ayni yardımlarla bot, mont, atkı, eldiven, bebek bezi, bebek maması, battaniye ile de destek olabilirsiniz."

Yaver, telefonla yardım etmek isteyenlerin SMS ile #AKKadınHalep yazarak 2868’e göndererek 10 lira destek verebileceğini sözlerine ekledi.



