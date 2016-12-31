"Halep kumbarası"ndan insanlık çıktı

UŞAK (AA) - AYTUĞ CAN SENCAR - Uşak Ertuğrul Gazi İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi İbrahim Yıldırım öncülüğünde Halepli ailelere destek olmak amacıyla oluşturulan "Halep kumbarası"nda toplanan paralar, "Şefkat Çadırı"na bağışlandı.

Yıldırım'ın sınıfında başlattığı ve bir hafta içerisinde 288 öğrencinin destek olduğu kampanyada, kimilerinin harçlığını, yemek parasını ya da biriktirdiği parasını attığı kumbarada biriken bin 385 lira, gençlerin insanlık dramına karşı duyarlılığını gösterdi.

İbrahim Yıldırım, Halep'te yaşananları televizyondan gördüğünü, yerden ekmek toplayan, ayağında ayakkabısı olmayan ya da soğuk havada aç kalanların yaşam mücadelesinin "içini parçaladığını" anlattı.

- "Onlar üşürken biz sıcak evimizde oturuyoruz"

Bölgedeki insanlara bir nebze de olsa destek olmak amacıyla okulunda kampanya başlattığını, kağıttan yaptığı ve üzerine "Halep" yazdığı kumbaraya okuldaki arkadaşlarının da büyük destek verdiğini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kampanya tüm okula yayıldı, herkes elinden geldiğince destek oldu. Sınıfları gezdim, kantinde dolaştım. Kimi öğrenciler harçlıklarını, kimi çay simit parasını attı kumbaraya. Bir haftada bin 385 lira birikti.

Onlar soğukta aç ve açıktalar. Ayaklarında bir ayakkabıları üzerilerinde bir montları yok. Umarım bu kampanya onların yaralarını bir nebze olsun sarar. Onlar üşürken biz burada sıcak evimizde oturuyoruz. Onların yerinde biz de olabilirdik. Onlar bizim kardeşimiz, biz onların yanında olmalıyız onlara destek olmalıyız."

Herkesi Halep ve Suriye'deki iç karışıklıkta mağdur olanlara destek vermeye çağıran Yıldırım, yardım kampanyaları düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.

- İnsanlık dramına kayıtsız kalmadılar

Uşak Ertuğrul Gazi İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Ersin Salih Kalender ise öğrencilerinin örnek bir davranışta bulunduğunu belirterek, Suriye'nin Halep kentinde yaşanan olaylar karşısında gençlerin duyarsız kalmadığını ifade etti.

Öğrenciler tarafından düzenlenen kampanyaya gösterilen ilginin sevindirici olduğunu anlatan Kalender, "Öğrencimiz bir kampanya başlattı, biz de bu kampanyaya destek olduk. Öğrencilerimizin hepsi kumbaraya elinden geldiğince para attı. Gençlerin bu davranışları Türkiye'nin geleceğinin teminat altında olduğunu gösteriyor. Biz öğretmenlerin de doğru şeyler yaptığını gösterir. Tüm öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Biz öğrencilere bir şey söylemeden böyle bir kampanya başlatmaları bizi çok mutlu etti." dedi.

İslam coğrafyasında katliamlar yaşandığına dikkati çeken Kalender, şöyle konuştu:

"Halep'te çok büyük tahribat yapıldı, hepimizi üzen acımasız olaylar yaşandı. Hastanelerde yatan çocuklar bombalandı. Öğrencilerimizin her birinin kalbinde Halep'teki bu acıları yaşayan arkadaşlarının haykırışlarını duymuş olmaları bizi çok sevindirdi. Halep'teki zulme karşı tüm insanlığın birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Türkiye'inin aynı durumda olmasını istemiyorsak birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor."

İbrahim Yıldırım, öğretmeni Ersin Salih Kalender ile toplanan parayı, savaş mağdurlarına destek amacıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan "Şefkat Çadırı"na bağışladı.





