İSTANBUL (AA) - Çekmeköy Belediyesi ve Türk Kızılayı Çekmeköy Şubesi öncülüğünde yürütülen "Halep Yalnız Değildir" kampanyası kapsamında toplanan insani yardım malzemelerini Haleplilere ulaştıracak tırlar uğurlandı.

Yardım tırlarının yola çıkması dolayısıyla Çekmeköy Belediyesi önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Türk Kızılayı Çekmeköy Şube Başkanı Abdusselam Zurel ve vatandaşlar katıldı.

Zurel, törende yaptığı konuşmada, Halep'teki durumu herkesin bildiğini belirterek, "Halep çaresiz, yetim ve öksüzlerin kenti oldu. Bu kent bizden uzanacak yardım elini bekliyordu ve bizler de dedik ki Halep yalnız değildir. Bu kapsamda çalışma yaparak bölgedeki ihtiyaçları belirledik ve ardından 25 tır malzeme biriktirdik." dedi.

Poyraz ise yardımların devam edeceğini ve hedefin 100 tır insani yardım malzemesi olduğunu kaydetti.

Halep'te acı bir tablonun olduğunu ifade eden Poyraz, "Bir ateşkes kararı alındı. Diliyoruz ki bu ateşkes devam etsin. Suriye topraklarında herkes kardeşçe yaşayabilsin. Artık gözyaşı dökülmesin." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar edildi, daha sonra 25 tırdan oluşan insani yardım konvoyu yola çıktı.



