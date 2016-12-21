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Halep'e 135 ton un gönderildi

- Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğünce temin edilen 135 ton un, Suriye'ye gönderildi

Halep'e 135 ton un gönderildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Milli Eğitim İl Müdürlüğünce başlatılan Halep için yardım kampanyası kapsamında toplanılan 135 ton unu taşıyan 5 tır, Suriye'ye uğurlandı.

İl genelindeki eğitim kurumları ve milli eğitim camiasının katkılarıyla alımı yapılan 135 ton unu taşıyan 5 yardım tırının uğurlanması için Diriliş Meydanı'nda tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, törende, Suriye'de yaşanan katliamlara kayıtsız kalmanın mümkün olmadığını belirterek, açlıkla mücadele eden masum halkın hayatta kalabilmesi için yardım kampanyalarına katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Küresel güçlerin Ortadoğu'yu perişan hale soktuklarını dile getiren Demir, mazlumların insani ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalara katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ortadoğu'da başlattıkları bu savaşta önce Irak'ı sonra Suriye'yi perişan hale getirdiler. Milyonlarca insanı katlettiler, milyonlarcasının ise kendi vatanlarından göç etmelerini sağladılar. Bu katliama duyarsız kalmak mümkün değil. Bizler sıcak evlerimizde çeşitli yemeklerin olduğu sofralarımızdayken oradaki kardeşlerimiz soğuk havada barınmayı bırakın açlıkla mücadele ediyor. Bizler millet olarak, İslam coğrafyası ile omuz omuza verirsek, emperyalistlerin, zalimlerin oyununu bozacağız inşallah."

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Nevşehir İnsani Yardım Derneği Başkanı Baki Öncel de konuşmasında, Suriye'de yıllardır süren soykırıma seyirci kalmanın mümkün olmadığını belirterek, savaş mağduru insanların temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla ülke genelindeki kampanyaların sürdürüleceğini aktardı.

Yardım konvoyu İl Müftüsü Yakup Öztürk'ün dua etmesinin ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'na gitmek üzere yola çıktı.

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