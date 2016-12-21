Halep'e insani yardım

MALATYA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kale Şubesince düzenlenen "Halep’te İnsanlık Ölmesin" kampanyası çerçevesinde yakacak, yatak ve battaniyeden oluşan bir kamyon yardım malzemesi ve 10 bin lira toplandı.

Kale ilçesinde yürütülen ve 3 gün süren kampanyaya ilgi gösteren vatandaşlar, yardımlarını TDV Kale Şubesine ulaştırdı.

Kampanya ile yakacak, yatak ve battaniyeden oluşan bir kamyon dolusu yardımın yanı sıra yaklaşık 10 bin lira bağış temin edildi.

İlçe Müftüsü Abdullah Bekiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halkın ve din görevlilerinin gerek Halep’te, gerekse dünyanın başka bölgelerinde sıkıntı yaşayan Müslümanların yanında olduklarını, onların acılarını gönülden paylaştıklarını göstermek için yardım kampanyası düzenlediklerini ifade etti.

Yardımların sembolik de olsa çok şey ifade ettiğini vurgulayan Bekiroğlu, şunları kaydetti:

"Milletimiz geçmişte de şimdi de çok sıkıntılar çeken ve acılarla yoğrulan bir millettir. Müslüman kardeşlerinin çektiği sıkıntıları bu millet iliklerine kadar hissetmektedir. Bu nedenledir ki her türlü yardımı bütün yüreğiyle yapmakta ve desteklemektedir. Bunun en büyük göstergesi, altınlarını gönderen Kaleli bacılar ve umre için ayırdığı parasını, umreden vazgeçip Halepli kardeşlerine bağışlayan Kaleli amcalardır. Müslümanlar bu dayanışmayı yaşattıkları ve sürdürdükleri sürece asla yıkılmayacaklardır. Kampanyaya gösterdikleri hassasiyetten dolayı tüm Kale halkına teşekkürlerimi sunuyorum."

- 2 tır yardım malzemesi Türk Kızılayına teslim edildi

Anadolu Selçuklu Medeniyet Derneğince toplanan 2 tır yardım malzemesi de Halep'e gönderilmek üzere Türk Kızılayı Malatya Şubesine teslim edildi.

Tırların Halep'e gönderilmesi dolayısıyla açıklama yapan Anadolu Selçuklu Ocakları Başkanı Ayetullah Geçen, İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Halep bölgesindeki kıyıma kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığına vurgu yapan Geçen, başlattıkları yardım kampanyası kapsamında 2 tır insani yardımı Halep'e gönderdiklerini belirtti. Geçen, "Başlattığımız kampanya destek buldu ve 2 tır insani yardım topladık, Türk Kızılayı bu 2 tır insani yardım malzemesini Halep'e ulaştıracak." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın da Geçen ile kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Vatan ve millet sevgisiyle dolu dernek üyelerinin yardım çabalarının örnek teşkil ettiğini vurgulayan Yalçın, "Kampanyaya destek sağlayan, adlarını sayamadığım vicdan ve merhamet sahibi iş adamlarımıza ve Malatya Büyükşehir Belediyesine, Ticaret Sanayi Odasına ve emeği geçen herkese sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum. Dün olduğu gibi bugün de Malatyalılar Kızılayın yanında saf tuttu." diye konuştu.