Halep'e Türkiye'nin dört bir yanından

İSTANBUL (AA) - Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği'nin, Suriye'nin Halep şehrindeki ihtiyaç sahipleri için hazırladığı yardım malzemelerini taşıyan tırlar, İstanbul ve farklı illerden eş zamanlı yola çıktı.

Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği yardım kampanyası kapsamında, içinde gıda, un, süt, su, bebek bezi, battaniye, soba, bot, mont, yatak, kışlık kıyafet ve çeşitli insani yardım malzemelerinin yer aldığı koliler, Yenibosna'daki tır garajındaki depodan tırlara yüklendi.

Burada açıklama yapan dernek başkanı Sadık Danışman, başta İstanbul olmak üzere Ankara, Antalya, Bartın, Bursa, Diyarbakır, Kırıkkale, Kütahya, Kocaeli, Kayseri, Kahramanmaraş, Sivas, Samsun, Konya, Sakarya, İzmir, Malatya, Manisa, Şanlıurfa ve Van'dan insani yardım malzemelerini taşıyan tırların eş zamanlı yola çıktığını söyledi.

Dünyanın, Suriye'de sistematik bir şekilde gerçekleştirilen katliamı, televizyon ekranlarından izlemekle yetindiğini ifade eden Danışman, Birleşmiş Milletler ve Batı dünyasının, Beşşar Esed ve işbirlikçilerinin Halep'te gerçekleştirdiği bu katliam karşısında üç maymunu oynadığını dile getirdi.

Halep'te ağır silahlarla, uçaklardan atılan varil bombalarıyla, kimyasallarla kadın, çocuk, bebek, yaşlı, hasta, engelli demeden insanların katledildiğini söyleyen Danışman, "Suriye'ye yönelik yardımlarımızı bugüne kadar olduğu gibi bugün de Türk Kızılayı aracılığıyla göndereceğiz. Yardım tırlarımızı, Türk Kızılayı'na Halepli kardeşlerimize ulaştırmak üzere, Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yarın cuma namazından sonra Avrupa ve ülkemizin dört bir köşesinden gelen temsilcilerimizin katılımıyla yapacağımız basın açıklamasını müteakip teslim edeceğiz." dedi.

Basın açıklamasının ardından insani yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Hatay'a uğurlandı.