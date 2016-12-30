Halep'e yardım tırları yola çıktı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) ve Türk Kızılayı iş birliğiyle düzenlenen "Halep İçin İyilik Seferberliği" kampanyasında toplanan kuru gıda ve yeni kıyafetleri taşıyan 4 tır, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

İÜ'den yapılan açıklamaya göre, "Halep İçin İyilik Seferberliği" kampanyasıyla, savaş ortasında kalan mağdurlara yardım eli uzatıldı. İÜ öğretim üyeleri, idari personeli ve öğrencileri el ele vererek, Halep'teki mağdur insanlar için kuru gıda ve yeni kıyafetler temin etti.

Dört tır yardım malzemesi, rektörlük önünde düzenlenen törenle uğurlandı.

Törene, rektör Prof. Dr. Mahmut Ak, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, rektör yardımcıları Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz ve Prof. Dr. Bayram Mert Savrun, İÜ Genel Sekreteri Metin Küçük, Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Prof. Dr. Ergün Yolcu, İÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Yavuz Padem ve öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.









