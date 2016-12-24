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Halep'in batısındaki Etarib ilçesine saldırı

- İlçede yerleşim yerlerine yönelik saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi

Halep'in batısındaki Etarib ilçesine saldırı

HALEP (AA) - Suriye'nin Halep ilinin batısındaki Etarib ilçesinde yerleşim yerlerine ''nüfuz edici'' bombayla düzenlenen saldırıda 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Etarib'deki sivil savunma yetkililerinden Necip Ensari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Rus ordusuna ait bir savaş uçağı, Halep'in batısındaki muhaliflerin kontrolünde yer alan Etarib ilçesinde sivil yerleşim yerini nüfuz edici bombayla vurdu." dedi.

Saldırıda 5'i aynı aileden 6 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirten Ensari, ''Saldırıda çok sayıda ev yıkıldı ve hasar gördü. Sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanlara ağır iş makineleri yardımıyla ulaşmaya çalışıyor.'' diye konuştu.

Ensari, Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının da Halep'in Anadan bölgesinde yerleşim yerini hedef aldığını, saldırılarda hasar meydana geldiğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
EtaribHalep
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