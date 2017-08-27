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"Halep'in kuzeyi ve El-Bab Sultan Abdülhamid'in tapulu malıdır"

- Sultan 2. Abdülhamid'in 4'üncü kuşak torunu Osmanoğlu: - Filistin'den toprak alma 1880'lerde başladı. Sultan, Gazze'ye çok önem verdi. Bunu sadece Filistin'de değil o coğrafyadaki birçok yerde yaptı. Halep'in kuzeyi ve El-Bab Sultan Abdülhamid'in tapulu malıdır"

KONYA (AA) - Sultan 2. Abdülhamid'in 4'üncü kuşak torunu Orhan Osmanoğlu, "Filistin'den toprak alma 1880'lerde başladı. Sultan, Gazze'ye çok önem verdi. Bunu sadece Filistin'de değil o coğrafyadaki birçok yerde yaptı. Halep'in kuzeyi ve El-Bab Sultan Abdülhamid'in tapulu malıdır." dedi.

Osmanoğlu, Meram Belediyesinin "Abdülhamid Han'ın İzinde Atiyye-i Seniyye" projesinin kapanış programına katıldı.

Sultan Abdülhamid'in Gazze ve Kudüs'ün etrafında bulunan birçok toprağı kendi parasıyla satın aldığını anımsatan Osmanoğlu, şöyle konuştu:

"Filistin'den toprak alma 1880'lerde başladı. Sultan, Gazze'ye çok önem verdi. Bunu sadece Filistin'de değil o coğrafyadaki birçok yerde yaptı. Halep'in kuzeyi ve El-Bab Sultan Abdülhamid'in tapulu malıdır. Bizim elimizde bazı belgeler var o kadar hassas yerleri satın almış ki Sultan, Kudüs'ün etrafının neredeyse tamamını almış. Bu hassasiyet çok önemli. Tabii burada Hicaz hattı da önemli. Yahudiler, Sultan Abdülhamid'in aldığı toprakları alamayacaklarını anladı. Yavaş yavaş toprak almalara başlamışlardı ama Sultan Abdülhamid tahta gelince bunu tamamen yasakladı. Sultan, bu toprakların önemini yani yüz sene sonrasını görmüş. Musul ve Kerkük'ü Lozan da kaybettik ama tapuları hala Sultan Abdülhamid'in üzerinedir."

Osmanoğlu'nun konuşmasının ardından tarihçi Prof. Dr. Caner Arabacı, programa katılan çok sayıda öğrenciyle sohbet etti.

Proje kapsamında daha önceden Meram Kudüs Akademisi yapılmış ve 400 kişi Kudüs'e gitmek için eğitim almıştı.

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Atiyye-i Seniyye ProjesiKonyaOrhan Osmanoğlu
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