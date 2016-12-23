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Halepli ailelere insani yardım

Sadakataşı Derneğince, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilerek İdlib'e getirilen 100 aileye insani yardımda bulunuldu.

Halepli ailelere insani yardım

HATAY (AA) - Sadakataşı Derneğince, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilerek İdlib'e getirilen 100 aileye insani yardımda bulunuldu.

Dernek başkanı Kemal Özdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeden tahliye edilen aileleri yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Hava şartlarının aileleri oldukça zorladığını belirten Özdal, "Halep'ten İdlib'teki kamplara getirilen 100 ailemize battaniye, gıda kolisi ile çocukları için ayakkabı dağıtıldı. Ailelerin ihtiyaçlarını tespit ederek destek olmaya çalışıyoruz. Soğuktan ayakları üşüyen çocukların ayakkabılarını giydirdik, üşüyen ellerini de ısıttık. Onların biraz olsun mutlu olmaları bizleri de mutlu ediyor." diye konuştu.

Özdal, Halepli ailelere yardımların süreceğini kaydetti.

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