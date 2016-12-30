Halepli ailenin duygulandıran kavuşması

HATAY / ADANA (AA)- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ordusu ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'teki bombardımanda bacaklarını kaybeden Mustafa Raşid, sınırın ötesinde kalan ve hayatlarından endişe duyduğu iki çocuğuna Adana'da kavuştu.



Doğu Halep'ten ailesiyle tahliye edilen ve Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren 31 yaşındaki Mustafa Raşid'in, Suriye'de kalan iki çocuğuna kavuşma hayali, Adana Valiliğinin devreye girmesiyle gerçeğe dönüştü.



Yapılan çalışma ile İdlib'teki kampta bulunan 5 yaşındaki Diya ve kardeşi 4 yaşındaki Melek, Suriye'den alınarak Türkiye'ye getirildi.



Çocukları, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda karşılayan anne Leyla Raşid, günler sonra gördüğü evlatlarıyla hasret giderdi. Daha sonra, çocuklar annelerinin eşliğinde babaları Raşid'in tedavisinin sürdüğü Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.



Evlatlarını, hastane odasında karşısında gören babanın mutluluğu, AA kamerasına yansıdı.



Suriye'de rejim güçleri ve rejim yanlısı terörist grupların sivilleri hedef alan şiddetli hava saldırılarında canlarını hiçe sayarak hayat kurtarmaya çalışan "Beyaz Baretliler"in üyesi Raşid, çocuklarına kavuşmanın sevincini yaşadı.



Eşi ve bir çocuğu ile Türkiye'ye gelen Raşid, yaklaşık 20 gündür Suriye'de kalan iki çocuğunu göremediğini, onlara ne olduğunu bilmediğinden dolayı endişe içinde olduğunu söyledi.



Türkiye geldiği andan itibaren hastanede tedavisinin sürdüğünü anlatan Raşid, "Çocuklarımdan dolayı kalbim rahat değildi. Onlar için endişeleniyordum. Ameliyat olmama rağmen aklım kendimde değil, onlarda kalmıştı. Çok mutluyum, 2 evladıma kavuştum. Onları göremediğim 20 gün bana 20 yıl gibi geldi. Türk devletine çocuklarımı bugün getirdiği ve beni burada tedavi altına aldığı için teşekkür ederim." diye konuştu.



Raşid, Halep'in büyük bir yıkıma uğradığını aktararak " Enkaz altında kalan insanları çıkartmaya çalışırken rejim bombardımanı nedeniyle yaralanmam sonucu iki bacağım da kesildi. Bunun için ambulansla, eşim ve bir çocuğumla Türkiye'ye getirildim. İki çocuğum ise sınırın diğer tarafında yakınlarımın yanında kalmıştı. Onlara da kavuştum." ifadesini kullandı.



Raşid'in eşi Leyla Raşid de çocuklarına kavuştuğu için Türkiye'ye teşekkür ederek, "Aklım hep çocuklarımda günler geçirdim. Günler sonra onların hayatta oldukları görmek ve onlara kavuşmak çok güzel, Allah'a binlerce kez şükürler olsun." dedi.



Duygularını anlatacak cümle bulamadığını dile getiren anne Raşid, şunları kaydetti:



"Benim için şimdi ikinci hayat başladı. Eşimin acılarıyla yaralanan yüreğim evlatlarımın yokluğuyla dağlanmıştı. Başta Türkiye devletine ve çocuklarıma kavuşmamızda emeği alan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Sizlere minnettarız. Halep için çok üzülüyorum, inşallah bir gün Halep eski günlerine kavuşur bizler de vatanımıza döneriz. Türkiye'de olduğumuz çok mutluyuz. Evlatlarıma kavuştum bundan sonra her şey daha güzel olacaktır. Dualarım Halep halkı için, Allah'ım savaşı bir an önce durdursun."



Çocuklardan Melek ve Diya da anne ve babalarını çok özlediklerini ifade etti.



Çocuklarına kavuşma isteğini AA duyurmuştu

Doğu Halep'te enkaz altındaki sivilleri kurtarmak isterken bombardımanda bacaklarını kaybeden ve Adana'da tedavi gören Mustafa Raşid'in sınırın ötesinde kalan iki çocuğuna kavuşma isteğini Anadolu Ajansı (AA) 22 Aralık'ta "Gönlünün ve 'bedeninin yarısı' Halep'te kaldı" başlıklı haberiyle duyurmuştu.