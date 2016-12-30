Halepli aileyi donmaktan Mehmetçik kurtardı

HAKKARİ (AA) - NECMİ ERTUŞ - Suriye'nin Halep kentindeki çatışmalardan kaçarak Türkiye sınırına kadar gelmeyi başaran anne ve iki çocuğunu donmak üzereyken bulan Mehmetçik, ilk müdahaleyi yaptıkları aile bireylerinin yeniden yaşama tutunmasını sağladı.

Suriyeli Roaa Riyad İbrahim, 11 yaşındaki kızı Dan ve 6 yaşındaki oğlu Hıdır ile Halep'teki çatışmalardan kaçarak Irak'a, buradan da Hakkari sınırına geldi.

Gece yarısı karların üzerinde yatan anne ve iki çocuğunu donmak üzereyken bulan Mehmetçik, Halepli aileye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sağlık ekipleri ile irtibata geçerek Hakkari Devlet Hastanesi'ne ulaşmalarına yardımcı oldu.

- Donmak üzereyken Mehmetçik buldu

Roaa Riyad İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'tan Türkiye'ye doğru yürürken kaçakçıların pasaportlarını ve paralarını aldıklarını ve kendilerini dağlık bir bölgede bıraktıklarını iddia etti.

Bir süre karda bata çıka yürüdükten sonra oldukça yorulduklarını belirten İbrahim, yaşadıklarını söyle anlattı:

"Uzun süre yürüdükten sonra halsiz düşmüştük. Umudumu kestim. Çocuklarıma sarılarak kelime-i şehadet getirdim. 12 saat karda yattık. Karın üstünde köpek izleri vardı. Gece saat 02.00 gibi askerler yanımıza geldi. Benim ve çocuklarımı revire götürerek ilk müdahaleyi yaptılar. Hayatımızı kurtardılar. Türk hükümetine, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hayatımızı kurtaran askerlere, Hakkari Valisi'ne ve hastane yönetimine çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin bana ve çocuklarıma sahip çıkmasını istiyorum. İlaç, gıda ve eğitim hizmetlerinin karşılanmasını ve güvenliğimizin sağlanmasını rica ediyorum."

İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yüz yüze görerek teşekkür etmek istediğini söyledi.

- "Elleri ve ayakları donmuştu"

Halepli aileyi tedavi eden Hakkari Devlet Hastanesinde görevli Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Hüsamettin Şen ise anne ve iki çocuğunun hastaneye getirildiklerinde oldukça kötü durumda olduğunu bildirdi.

Anne ve çocuklarını, acildeki müdahalenin ardından ortopedi servisinde tedaviye aldıklarını belirten Şen, "Halepli aile soğuk havada karlı yollardan geçtikleri için ayak parmakları ve ellerinde donma, soğuğa bağlı yaralanma meydana gelmişti. Özellikle ayak parmaklarında ciddi donma yaralanması vardı. Hatta uzuv kaybına neden olabilecek donma yaralanması bulunuyordu. Hastalarımızın ayak parmaklarını kurtardık. Tedavilerini gayet başarılı bir şekilde tamamladık." diye konuştu.

Şen, konuyla ilgili Hakkari Valiliği Göç İdaresine bilgi verdiklerini ve gerekli işlemlerin yapılacağını kaydetti.

Halepli aileye kıyafet yardımı yapan hastane personeli ve vatandaşlar, çocuklarla yakından ilgilenerek küçük kızın saçlarını ördü.



