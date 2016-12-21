Halepli Nofa'nın en büyük arzusu ailesini bir arada görmek

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kerem Kocalar - Yaşamlarının son baharı, ülkelerindeki iç savaş ile adeta kabusa dönen Suriyeli kadınlardan biri de Halepli 65 yaşındaki Nofa Mıtar. Bir çocuğunu savaşta kaybederek yaşadığı evlat acısına, bir de aile hasreti eklenen yaşlı kadın, dört bir yana dağılan çocuklarını ölmeden önce yeniden aynı çatı altında toplamanın özlemi ile yaşıyor.



Savaşın ardından ülkesini geride bırakarak eşi, gelini ve bir torunu ile önce Gaziantep'e gelen Nofa Mıtar, ardından ailesi ile Kahramanmaraş'taki çadır kente yerleşti. Hayat arkadaşını bir sene önce yitiren kadın, şimdi gelini ve torunuyla geldikleri Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 374 bin metrekare alan üzerine kurulan çift katlı konteyner kentte yaşama tutunuyor.



Suriye'de kalabalık bir aileyken savaş yüzünden çocukları dört bir yana savrulan, bir çocuğunu da çıkan çatışmalarda kaybeden gözü yaşlı kadın, ölmeden önce ailesini yeniden bir arada görmek istiyor.



Evinden uzakta geçirdiği günleri ve çocuklarına özlemini anlatırken gözyaşlarını tutamayan Mıtar, ülkelerindeki iç savaşın ailesini dağıttığını söyledi.



'Çocuklarımı, torunlarımı özlüyorum'

Mıtar, çocuklarından 4'ünün aileleriyle Halep'te kalmayı tercih ettiğini, 2'sinin ise Kilis'e geldiğini ve çalışmaya başladığını kaydetti.



Kendilerinin de Kahramanmaraş'ta konteyner kentte kaldıklarını dile getiren Mıtar, eşini yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklar yüzünden bir yıl önce kaybettiğini söyledi.



Halep'teki çocuklarından yaklaşık 15 gündür haber alamadığını belirten Mıtar, şunları dile getirdi:



"Halep'te çok geniş bir aileydik. Çocuklarım, torunlarım hepsi yanımızdaydı ama şimdi konteyner kentte gelinim ve bir torunumla kalıyorum. Böyle yalnız yaşam güzel değil. Çocuklarımı, torunlarımı özlüyorum. Çocuklarımın hepsi bir yanda, ben başka tarafta. Ölmeden önce ailemi bir kez olsun bir arada görmek istiyorum. Artık yaşlandım, ailemden uzakta ölmekten korkuyorum. Allah büyük, İnşallah o da nasip olacak."



