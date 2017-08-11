Halepli yetimler geleceğe Türkiye'de hazırlanıyor

HATAY (AA) - CEM GENCO - Suriye'nin Halep kentindeki kuşatmadan tahliye edilenlerin de aralarında olduğu 55 yetim, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki yetimhanede yeni bir hayata uyum sağlamaya çalışıyor.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan geçtiğimiz aylarda tahliye edilen ve yakınları tarafından Türkiye'ye getirilenler ile daha önce Reyhanlı'ya sığınan yetimler, ilçedeki Yasemin Yetimhanesi'nde hayata tutunuyor.

Suriyelilere Yardım Derneğinin destekleriyle 7 ay önce kurulan yetimhanede Halepli 55 çocuğa psikolojik destek sağlanırken, spor, sanat ve Kur'an eğitimi veriliyor.

Yetimhanenin Müdürü Hatice Acin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halepli yetimlerin hayata kazandırılması için gayret ettiklerini söyledi.

Kurum olarak Reyhanlı’da 7 aydır hizmet verdiklerini belirten Acin, ‘’Yetimhanemizde Suriyeli savaş mağduru çocuklarımıza kol kanat geriyoruz. Savaşın zorlu şartlarından etkilenip, en yakınlarındaki kişileri kaybeden bu çocukların hayatlarına adapte olabilmeleri için elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz." dedi.

Yetimhanede 12 gönüllü eğitmen bulunduğunu anlatan Acin, eğitimden psikolojik desteğe, sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar geniş bir alanda çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.

Savaşın en acı yüzüyle çocukların karşı karşıya kaldığını aktaran Acin, "Çocuklarımız oldukça sıkıntılı zamanlar yaşadılar. Bizler de ülkemizde eğitmenlik ve idarecilik yaptık. Evlatlarımızın geleceklerini kazanmaları adına her şeyi yapıyoruz. Elimizden geldiğince yanlarında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Acin, çocukların yemek, bakım ve tüm ihtiyaçlarının ücretsiz karşılandığını, yarım kalan eğitimlerine devam etmelerinin de sağlandığını sözlerine ekledi.

- "Burada çok mutluyum"

Babasını keskin nişancıların saldırısında kaybeden 12 yaşındaki Hamza Tayyip de Türkiye’de olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 3 aydır Yasemin Yetimhanesi'nde kaldığını anlatan Tayyip, "Babamı çok acı bir şekilde kaybettik. Annemle birlikte 1 yıl önce Halep kentinden Reyhanlı’ya geldik. Daha sonra buradaki Suriyeli yetimler için açılan yetimhaneye gelmeye başladım. Yarım kalan okuluma devam edebiliyorum. Şimdi 7. sınıftayım. Burada bizler için her şey düşünülmüş. ‘’ dedi.

Burada kendini çok mutlu hissettiğini ifade eden Tayyip, "Hayalim doktor olmak, bunu ülkemde yapamadım. Savaş benden babamı aldı. Onun acısını içimizde yaşıyoruz. İleride ben doktor olarak ülkemde görev almak ve özellikle benim gibi çocukların yaralarına merhem olmak istiyorum." diye konuştu.

- "Acı dolu günlerimizi biraz olsun unuttuk"



Halepli yetimlerden 12 yaşındaki Lim Akad da babasını varil bombalı saldırıda kaybettiğini anlattı.

Annesi ve 3 kardeşiyle Reyhanlı'ya 4 ay önce geldiklerini ifade eden Akad, şöyle devam etti:

''Canım babamı ülkemizdeki savaşta kaybettik. Annem ve kardeşlerimizle Türkiye'ye gelerek kendimize yeni bir hayat kurmaya çalışıyoruz. Bizim için açılan yetimhane benim yüzümün gülmesine vesile oldu. Burada benim gibi babasını kaybetmiş Suriyeli kardeşlerimle tanıştım. Savaş yüzünden bırakmak zorunda olduğum okuluma tekrar gitmeye başladım. Yetimhanede bizimle çok ilgileniyorlar. Hocalarımızın bizlerle yakından ilgilenmeleri sayesinde acı dolu günlerimizi biraz olsun unuttuk."







