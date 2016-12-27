Halepliler çadırlarda yaşam savaşı veriyor

İDLİB (AA) - SALİM TAŞ - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilerek İdlib'e getirilen Suriyeliler, sivil toplum kuruluşlarının desteği ve kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

İdlib'e bağlı Harim kasabasında kurulan çadırlarda yaşayan Halepliler, Türkiye'den gelen yardımlarla hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor.

Soğuk kış günlerinde altyapısı, elektriği ve suyu olmayan bölgelere kurulu çadırlarda kalan Suriyeliler, ocaklarını çevreden topladıkları odunlar ve atıklarla ısıtıyorlar.

Çadırlarda aileleriyle kalan çocuklar, çamurlu yollarda yalın ayak oynayıp zaman geçiriyor.

Halep'te tahliyeler başladıktan sonra İdlib'e gelen ve Harim kasabasında kendi imkanlarıyla yaptıkları derme çatma çadırda iki çocuğuyla kalan Safa İbrahim (28), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıl önce rejime ait savaş uçaklarının Halep'teki bombardımanı sırasında evlerinin isabet aldığını ve kocasının yaşamını yitirdiğini belirtti.

İbrahim, eşini kaybetmesinin ardından biri iki, diğeri bir yaşındaki çocuklarıyla bir başına kaldığını ve Halep'te hayatta kalmaya çalıştıklarını söyledi.

Çok zor günler yaşadıklarını ve her zaman Allah'a dua ettiğini anlatan İbrahim, "Halep'teki tahliyeler başladıktan sonra İdlib'e geldik. Çocuklarımla birlikte hayatta kaldığımız için Allah'a şükrediyoruz. Kaldığımız çadırlarda imkanlarımız çok kısıtlı durumda. Yardım bekliyoruz." diye konuştu.

Şıhle Hımde (65) ise kocasıyla birlikte kaldıkları çadırların yağmurlu günlerde su ile rüzgar aldığını ve çok üşüdüklerini belirtti.

Hımde, çok bir şey beklemediklerini, sadece üstlerine giyecek ve bir lokma ekmek isteklerini dile getirdi.

Kocası ve 3 çocuğuyla çadırlarda yaşam mücadelesi veren Hamide Rezzak'de (21), "Buradaki durumumuz hiç güzel değil. Allah'ımıza sığınıyoruz. Allah'ımın rahmetini istiyorum." dedi.

İki çocuk annesi Nur Ali (27) de Suriye halkına Türkiye'den başka hiç kimsenin kendilerine yardım etmediğini ve her zaman yanlarında durduğunu söyledi.

Türkiye'ye teşekkür eden ve Türk halkına duacı olduklarını ifade eden Ali, "Kampta yaşayanların eksiği çok fazla. Su, yiyecek ve giyecek lazım. Durumumuz kötü ama Allah büyüktür." diye konuştu.

Yasin Hamis (75), 15 kişiden oluşan ailesiyle zor kış şartlarında iki çadırda kaldıklarını aktardı. Çadırlarda yaşamanın çok zor olduğunu söyleyen Hamis, çadırlarda kalanların acilen yiyeceğe, giyeceğe, suya, çocukların da süt, mama ve beze ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Soğuk hava nedeniyle çocukların hastalandığını anlatan Hamis, şunları aktardı:

''Halep'ten 15 kişilik ailemle birlikte geldik. Hayatta kalabileceğimiz kadar yardım istiyoruz. Su, ekmek, iş yok. İş olsa çalışır ailemize bakardık. O imkanımızda yok. Burada yaşamla ölüm arasındayız. Ortalık kış. Bize yardım edin.''

Kamp sorumlusu Gaze Vezir ise yardım kuruluşları ve kendi imkanlarıyla kurulan 70 çadırda 300 Haleplinin kaldığını kaydetti.

Çadırlarda kalan insanların sağlıksız bir ortamda yaşama tutunmaya çalıştığını vurgulayan Vezir, ''Çadırlarda kalanların yatak, battaniye, yakacak ihtiyacı var. Buralar çok soğuk. Kışlık giyeceklerimiz yok. Özellikle ilaç lazım. Çocuklarımız hasta oldu. Çocukların süt. beze ve eğitime ihtiyaçları var." dedi.

Vezir, kendilerine sahip çıkan ve elinden gelen yardımı gösteren Türkiye'ye teşekkür etti.