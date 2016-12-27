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Halepliler için 4 tır yardım malzemesi

- Avrupa'daki hayırseverler tarafından temin edilen 4 tır dolusu yardım malzemesi Suriye'ye gönderildi

Halepliler için 4 tır yardım malzemesi

HATAY (AA) - Avrupa'daki hayırseverler tarafından, Halep'in doğusundan tahliye edilenler için temin edilen yardım malzemelerinin yüklü olduğu 4 tır, Almanya merkezli Hasene Yardım Derneğince bölgeye gönderildi.

Derneğin Türkiye Şube Başkanı Abdullah Erbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriyeli ailelerin yanında olduklarını söyledi.

Avrupa'daki bağışçıların Halepli ailelerin yaralarını sarmak için yardıma koştuğunu belirten Erbay, "Biz Suriye'de olayların başladığı günden itibaren kardeşlerimizin yanındayız. Son olarak Halep'ten tahliye edilen ailelere insani yardım tırlarımızı uğurladık." dedi.

Bölgeye gönderdikleri 4 tırda 6 bin battaniye, 2 bin gıda kolisi, yatak, hijyen seti, oyuncak ve süt bulunduğunu kaydeden Erbay, destek verenlere teşekkür etti. Erbay, "Dernek olarak Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelerin dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Önceki hafta da 720 battaniye ve 500 çocuk montu gönderdiklerini ifade eden Erbay, hava şartlarından dolayı 2 tırın yolda kaldığını, ilerleyen günlerde onların da Halepli ailelere yardım götüreceğini söyledi.

Yardım tırları, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
HalepİdlibYardım
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