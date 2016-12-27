Halepliler için yardım kampanyaları

TOKAT/SAMSUN (AA) - Tokat ve Samsun'da, Halep'ten tahliye edilen siviller için yardım kampanyaları düzenlendi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Halk Eğitim Merkezinin ana sınıfı öğrencileri, oyuncaklarını Halep'ten tahliye edilen çocuklara bağışladı. Bunun yanı sıra giyim, kuru gıda ve boya kalemlerinin bulunduğu yardımlar, sınıf öğretmeni Semra Temiz ile öğrenciler tarafından kolilere yerleştirildi.

Öğrenciler, Halep'teki çocukların da mutlu olması için dua etti.

Erbaa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necdet Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halep'te insanlık dramı yaşandığını söyledi.

Ana sınıfı öğrencilerinin, Halep'teki çocuklara yaptığı yardımın çok anlamlı olduğunu dile getiren Ünlü, bu yaştaki çocukların genellikle eşyalarını paylaşmak istemediklerine dikkati çekti.

Ünlü, "Halep'teki çocukların durumu toplumumuzda çok derin izler bıraktı ki bu çocuklar, eşyalarını, oyuncaklarını oradaki çocuklarla paylaşmaya karar verdi. Çocuklarımızın topladıkları eşyalar, oyuncaklar ve giysilerin Halep'e ulaştırılmasını sağlayacağız." dedi.

- Üniversite öğrencilerinden Halep'e yardım

Samsun'un Kavak ilçesinde, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesindeki yurdun yetkilileri tarafından "Halep Bizdir, Bizdendir, Bizimledir" adlı yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında yardım toplamak için harekete geçen Kavak Meslek Yüksekokulu öğrencileri, esnaf ve evleri ziyaret ederek, çocuk maması ile bezi, temizlik malzemesi, giyecek ve kuru gıda temin etti.

Toplanan yardımlar, bölgeye gönderilmek üzere KYK Samsun İl Müdürlüğüne teslim edilecek.



KYK Kavak Müdürü Mustafa Yerkozlu, Halepliler için başlattıkları yardım kampanyasına, yurtlarında kalan üniversite öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiğini kaydetti.

- Halepliler yararına kermes

AK Parti 19 Mayıs İlçe Kadın Kolları tarafından Halep'ten tahliye edilen sivillere yardım amacıyla kermes düzenlendi.

Kermeste, kadınların yaptığı el işi ürünler, giyecek ve yiyecekler satıldı. Yörükler Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yaşar Ergün de tuttukları balıkları kermese getirerek, gelirini Halep'e bağışladı.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Kalaycı ile vatandaşlar, kermese katılarak destek verdi.

Topaloğlu, Suriye'deki insanlık dramının, dünyanın gözü önünde geliştiğini söyledi.

Türkiye'nin Suriye'deki kardeşlerine sahip çıkmaya devam ettiğini belirten Topaloğlu, "Türkiye'nin dört bir yanından toplanan yardımlar sınıra ulaşmış durumda. Halep'teki kardeşlerimize yiyecek, giyecek, ilaç ve özel ihtiyaçlarıyla ilgili yardımlar ulaşıyor. O bölgedeki insanlık dramının bitmesi için diğer ülkelerin de sessiz kalmaması gerekiyor." diye konuştu.

AK Parti 19 Mayıs İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Kalaycı ise Halep'teki mazlumlara küçük de olsa katkı sağlamak amacıyla, düzenledikleri kermesin gelirini bağışlayacaklarını kaydetti.