"Halepliler üşümesin" diye elbise topluyorlar

KONYA (AA) - AK Parti Karatay Teşkilatı Gençlik Kolları tarafından, kış şartlarında zor durumda kalan Halepliler için başlatılan "Üşümesin Kardeşliğimiz Giysi Kumbarası" projesi kapsamında giysiler toplanıyor.

AK Parti Karatay Teşkilatı Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Zeren, Aziziye Camisi önünde yaptığı açıklamada, Suriyeli mazlumların zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğine işaret etti.

Projenin bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini anımsatan Zeren, hayırseverler ile ihtiyaç sahibi kişiler arasında köprü kurmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Zeren, kentin işlek noktalarına "giysi kumbaraları" koyduklarını, yardımseverlerin kullanmadıkları giysileri bu elbise dolaplarına bırakmasını beklediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Toplayacağımız kıyafetleri mazlumlara göndereceğiz. Her gün bu kumbaralardaki kıyafetleri toplayarak bakım ve tasniflerini yaparak ihtiyaç sahiplerine vereceğiz. Sağ elin verdiğini sol el görmüyor. Bu kumbarada kardeşlik ve samimiyet biriktiriyoruz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun da yeni aldığı montu giysi kumbarasına bıraktı.