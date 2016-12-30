Haleplilere yardım

BİNGÖL/DİYARBAKIR (AA) - Bingöl İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Muhittin Gili, Haleplilere ulaştırmak üzere, Bingöl'den Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 3 tır un gönderdiklerini bildirdi.

Gili, Genç Caddesi'nde açılan yardım standında gazetecilere yaptığı açıklamada, İHH tarafından Halepliler için başlatılan "Acil una ihtiyaç var" kampanyası kapsamında, Bingöl'de 75 ton un toplandığını belirtti.

Halepliler için yardım çalışmalarının devam etiğini anlatan Gilli, "Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle mağdur olan ve gıdaya ihtiyaç duyan ailelere yardım yapılması amacıyla başlatılan kampanyaya Bingöl'de de ciddi anlamda bir destek verildi. Şu ana kadar Haleplilere Bingöl'den 3 tır un gönderdik. Yeni yılın ilk haftasında da 2 tır insani yardım malzemesi göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Gili, Bingöl Belediyesi, Memur-Sen Bingöl Şubesi ve İHH iş birliğiyle düzenlenen "Halep'teki Kardeşlerini Yalnız Bırakma" kampanyasının da devam ettiğini anımsatarak, kampanyanın 5 Ocak'ta sona ereceğini anımsattı.

Her yıl binlerce insanın evlerini savaşlar sebebiyle terk etmek zorunda kaldığını anlatan Gilli, "6 Eksiği Tamamlayın" kampanyasının milyonlarca ihtiyaç sahibinin elbise, bot, battaniye ve gıdaya ihtiyacının karşılanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Gilli, "Ülke, millet, din, dil ayırımı yapmadan kış nedeniyle zor durumda kalan insanların hayatlarını koruyabilmek için her yıl kış mevsiminde başlattığımız kış kampanyasını bu yıl da başlattık. Nakdi veya ayni yardımda bulunmak isteyenler, Genç Caddesi Saat Kulesi yanına kurulan İHH standına bekliyoruz." diye konuştu.

- Diyarbakır

AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları tarafından tüm geliri Haleplilere göndermek amacıyla, "AK Gençlik Halepe Uzanıyor" adıyla kermes düzenlendi.

Sur ilçesi tarihi Ulu Cami önünde düzenlen kermeste konuşan AK Parti İl Başkanı Muhammed Akar, Halepliler için düzenlenen yardım çağrılarına destek veren Diyarbakır halkına teşekkür etti.

Akar, Suriyelilerin ciddi manada mağduriyetler yaşadıklarını anımsatarak, "Bu kış şartlarında hayatını sürdürme çabasındaki mazlum Suriye halkına yardım için buradayız." dedi.

AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Necat Şeker de son 6 yıldır insanı insanlığından utandıran zulümlere sahne olan Suriye'de sivil halkın hedef alındığı saldırılarda binlerce insanın hayatını kaybettiğini belirtti.

Şeker, hayatta kalanların ise bombalar ve açlık tehdidi altında ölüm kalım savaşı verdiğine dikkat çekerek, "Türkiye'nin desteği ile Halep'te bulunan sivil insanlar tahliye edildi. Daha önce topladığımız un, erzak ve kışlık kıyafetlerin olduğu yardım tırlarını Haleplilere ulaştırdık. Bu kermesi de Haleplilerin ihtiyaçlarını karşılamak için düzenledik." diye konuştu.