Haleplilere yardım için aracını sattı

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da esnaf Cemal Çelik, Halep'ten tahliye edilenlere yardım etmek amacıyla pikabını sosyal medya üzerinden satarak, gelirini Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) kampanyasına bağışladı.

Cemal Çelik (38), medyada Halep'te yaşananlara ilişkin haberleri görünce çok etkilendiğini ve oradaki insanlar için bir şeyler yapmayı düşündüğünü söyledi.

Bir süredir kullandığı aracını satarak parasını Haleplilere göndermeye karar verdiğini anlatan Çelik, "Aracımı, ilan ettiğim tarihe kadar en yüksek fiyatı veren kişiye satacağımı, gelirini de Halep'e göndereceğimi sosyal medyada paylaştım. Afyonkarahisar'dan bir arkadaşımız, 'ben bu kadar verebiliyorum, hem hayrımız olsun, hem ihtiyacımız görülsün' diyerek 6 bin 1 lira teklif etti. Biz de kabul ettik. Aslında çok daha yüksek fiyata satılabilirdi ama biz belli bir süre belirlemiştik. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Toplumsal duyarlılık oluşturmak ve Halep'te yaşananlara dikkati çekmek için böyle bir adım attığını vurgulayan Cemal Çelik, şöyle devam etti:

"Amacımız, Halep'te yardıma muhtaç çocuklara, zulüm gören insanlara yardımcı olabilmekti. Toplumsal duyarlılık artsın, oradaki insanlara daha fazla el uzatılsın istedik. Ormanlar zarar görmesin diye kampanya yapılıyor. Elbette bunlar da güzel şeyler ama oraya gösterilen tepkinin, Halep'te binlerce insanın ölmesine gösterilmediği kanaatindeyim. Mal vermekle eksilmez, artar. Biz de kendimizce elimizden geldiği kadarıyla Halepliler için bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz."

Çelik, aracın satışından aldığı parayı Haleplilere ulaştırılmak üzere TDV Afyonkarahisar Şubesi'ne teslim ettiğini dile getirdi.

Pikabı satın alan güvenlik görevlisi Halil Türk (33) ise Cemal Çelik'in örnek bir davranış sergilediğine işaret ederek, "Bizler sıcak evlerimizde otururken, Suriyeli kardeşlerimiz çok zor şartlarda yaşamaya çalışıyor. Cemal Bey kampanyaya bu şekilde destek olmaya karar vermiş, biz de desteklemiş olduk. Böyle bir araca ihtiyacımız da vardı. Hem ihtiyacımız karşılansın, hem Halep'e bizden de yardım olsun istedik. Allah Haleplilerin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

- "Türk milletinin ne kadar gönlü bol olduğunu görüyoruz"

TDV Afyonkarahisar Şubesi yöneticisi Selahattin Karabostan da "Bu yardımlarla Türk milletinin ne kadar gönlü bol olduğunu görüyoruz." dedi.

Vatandaşların sahip olduklarını satarak zorluk çeken, savaşın sıkıntılarını yaşayan insanlara yardımlarını ulaştırdıklarını belirten Karabostan, şunları kaydetti:

"Cemal Bey aracını satarak parasını 'oralarda hayır işlerinde kullanılsın' diye bize getirdi. Dün bir okuldan öğrenciler geldi. Bunlar sonuçta ihtiyacı olan öğrenciler. Harçlıklarını biriktirip 'Halep'teki arkadaşlarımız için kullanılsın' diye bağışta bulundular. Biz de hamdolsun yapılan bağışları yerine ulaştırıyoruz. Cemal Çelik'e, öğrencilerimize ve tüm hayırseverlere desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz."