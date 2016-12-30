Haleplilerin kalıcı barınmaya ihtiyacı var

İDLİB (AA) - ADHAM KAKO - Suriye’nin kuzeyinde Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı teröristlerin kuşatmasındaki Doğu Halep'ten tahliye edilen yüzlerce ailenin kalacak yer sıkıntıları devam ediyor.

İdlib kırsalının Kafr Yahmul bölgesinde kurulan ve 16 büyük çadırdan oluşan "Yerlerinden Edilenleri Kabul ve Transit Merkezi'nde halen çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu yüzlerce Halepli kalıyor. Merkez, Suriye'nin önemli sivil toplum kuruluşlarından Maram yardım kuruluşu ile Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından kuruldu.

Halep'in doğusundan tahliye edilen siviller, barınma merkezinde, kadın ve erkek olarak ayrı ayrı çadırlarda ve her çadırda yaklaşık 100 kişi kalacak şekilde yaşamlarını sürdürüyor.

Ailelere günde 3 öğün yemek verilen merkezde, insani yardım kuruluşlarının gıda ve giyim yardımları devam ediyor, ancak merkezde aileler en fazla 15 gün kalabiliyor.

Şu ana kadar 700 aileye barınma imkanı sağlayan merkezin yöneticileri, çadırların büyük olması nedeniyle soğuk havalarda ciddi ısınma sorunu olduğunu, ailelerin kalıcı barınma merkezine bir an önce yerleştirilmesi gerektiğini aktarıyor.

Geçici barınma merkezine yerleştirilen Halepliler, şikayetlerini ve Doğu Halep’te kuşatma altında neler yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

- "Erdoğan olmasaydı Halep'te ölecektik"

Merkeze komşuları ile birlikte birkaç gün önce sığınan, Doğu Halepli Ümmü Ahmed yaşlı gözleriyle tahliye öncesinde Halep’te yaşadıkları sıkıntılara Allah’a sığınarak sabrettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Doğu Halep'tekilerin tahliyesine yönelik çabalarından dolayı teşekkür eden Ümmü Ahmed, "Bölgelerimizden çıkmak zorunda kaldık. Allah ve Erdoğan olmasaydı yaşadığımız sıkıntılardan ve saldırılardan kurtulamayacaktık. Her dakika ona teşekkür ve dua ediyoruz, ona minnettarız. Allah sizin ve Erdoğan’ın ömrünü uzatsın, O olmasaydı Halep’te bizler de ölecektik." ifadelerini kullandı.

Doğu Halep’teki yaşanan insanlık dışı saldırıları küçük yaşlarda hafızasına kaydeden Halepli 8 yaşındaki Sema da, barınma merkezinde ailesiyle birlikte kaldığını belirtti.

Burada yüzlerce ailenin sıkıntı içinde olduğunu ifade eden Sema, "Burada kalan herkesin kalıcı evlere ihtiyacı var, Erdoğan’dan buradaki insanlara en kısa zamanda kalıcı evler temin etmesini istiyoruz.” dedi.

- "İmkanımız olsa evlerimize geri döneriz"

Merkezde ailesiyle birlikte kalan Halepli Ebu Muhammed de tahliye sonrası geçici merkezde barınmak zorunda kaldıklarını ve kış şartlarında büyük çadırlarda zorlandıklarını dile getirdi.

"Burada kadınlar ve erkekler ayrı çadırlarda kalıyor. Çadırlar çok büyük olduğu için ısınmaları çok zor oluyor. Uyuduğumuz battaniyelerin üzerine sürekli su damlıyor. Evlerimizden tehcir edildik ve burası çok soğuk." diyen Ebu Muhammed, kendi ülkelerinde oldukları halde yabancı bir ülkedeymiş gibi hissettiklerini aktardı.

Ebu Muhammed, "İmkanımız olsa evlerimize geri döneriz, tehcir edildik ama Halep’te her şeye katlandık." şeklinde konuştu.

Halep kent merkezinin muhaliflerin kontrolündeki doğu bölgelerinde varılan ateşkes ve yapılan tahliyeler, Rusya ile Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşmişti. 15 Aralık Perşembe günü başlayan ve 8 günü bulan tahliye sürecinde yaklaşık 44 bin sivil ve muhalif, yüzlerce otobüs ve binlerce sivil araçla Halep'ten çıkış yapmıştı.



