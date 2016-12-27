Haleplilerin yaraları elbise parçaları ile sarılmış

KONYA (AA) - ENGİN ÖZEKİNCİ - Beşşar Esed rejimine bağlı askerlerin ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatması altındayken Halep'te yaralanan sivillere ilk müdahelenin zor şartlar altında yapıldığı öğrenildi.

Konya Beyhekim Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Haydar Dadacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir hafta önce Halep'ten hastanelerine getirilen 8 hastanın tedavileriyle yakından ilgilendiklerini söyledi.

Yaralılara ilk müdahalenin Halep'teki Kudüs sahra hastanesinde yapılmaya çalışıldığını anlatan Dadacı, "Halep'ten gelen hastaların yaralarını tedavi etmek için açtığımızda gazlı bez yerine elbise parçaları olduğunu gördük. Daha sonra hastaları ameliyata aldık ve rehabilite ettik. Hastanemizde kendileri için ayrılan bir serviste tedavileri devam ediyor. Hastalarımızdan biri yoğun bakımda." diye konuştu.

Dadacı, hastalarla iletişim kurulmasında dil problemi yaşanmaması için serviste Arapça bilen bir personel görevlendirildiğini de belirtti.

Tedavisi süren hastalardan Muhammed Hamidi (35) ise Suriye'de rejim güçlerinin Halep'in doğusunda yaptığı katliamdan kurtulmak için açılan koridora giden sivillerin, toplanma yerinde kendilerini kentten çıkaracak otobüsleri beklerken rejim yanlısı yabancı terörist grupların saldırısına uğradıklarını dile getirdi.

Hamidi, saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin de yaralandığını aktardı.

Açılan ateş sonucu bacağından yaralandığını ifade eden Hamidi, şöyle devam etti:

"Doğu Halep'teki Kudüs Hastanesinde ilk müdahalem yapıldı. Orada 3 gün bekletildikten sonra Türkiye getirildim. Sadece yaralıları Türkiye'ye getirdikleri için ailem Suriye sınırında kaldı. Buraya ilk defa geliyorum. Bizi gerçekten çok güzel karşıladılar ve yakından ilgileniyorlar. Desteklerinden dolayı Türk halkına, devletine ve hükümetine çok teşekkür ediyorum. Bize yardımcı oldukları için çok mutluyuz."