AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Belediye ve Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından temin edilen 23 tır yardım malzemesi, Halep'ten tahliye olan Suriyelilere ulaştırılmak üzere uğurlandı.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, belediye meydanında düzenlenen uğurlama töreninde, Hayrat İnsani Yardım Derneği ile ortaklaşa düzenledikleri "Halep'te İnsanlık Ölmesin" yardım kampanyasına destek olanlara teşekkür etti.

Yardımların toplanması için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Çöl, "Kısa sürede 23 tır yardım malzemesi toplanacak kadar gönlü bol hemşerilerim, geçtiğimiz yıl Bayırbucak Türkmenlerine yaptığı yardımı bu yıl da Halep’teki kardeşlerimiz için gönderiyor. Bu zor süreçte hayatını idame ettirmeye çalışan Halepli kardeşlerimize yardım eli uzatmaya çalıştık." dedi.

Kaymakam Köksal Şakalar da anlamlı bir günde buluşmaktan memnun olduğunu belirtti.

Sandıklı'da yaşayanların, her zor zamanda, sıkıntılı anda, sandıklarında ne varsa çıkarıp paylaşmaya alışmış bir topluluk olduğunu dile getiren Şakalar, "Böyle bir yerde göreve başladığım için mutluyum" dedi.

Duaların ardından içinde patates, soğan, un ve giyecek bulunan 23 tır, Haleplilere ulaştırılmak üzere uğurlandı.

Uğurlama törenine, AK Parti Sandıklı İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık, köy muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

