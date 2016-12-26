"Halep'te insanlık ölmesin" yardım kampanyası

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılayı ve Ümraniye Belediyesi iş birliğiyle "Halep'te insanlık ölmesin" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında, Türkiye Diyanet Vakfı Ümraniye Müftülüğü Şubesi organizasyonuyla toplanan yardım malzemelerini taşıyan 11 tır yola çıktı.

Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen uğurlama törenine, Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Can ile Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can katıldı.

Hüseyin Can, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ümraniye Belediyesi ile iş birliği içinde Halepli ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Kampanyanın ağırlıklı olarak nakdi ve ayni yardımlardan oluştuğunu aktaran Can, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün kampanyanın startını veriyoruz. İnşallah hedefine ulaşacak. Zaten toplumumuz yapısı itibarıyla yardımı seven bir millet. Halep'ten gelen kardeşlerimizi biz İdlib'de, yani kendi topraklarında misafir ediyoruz. Türk Kızılayı olarak İdlib'de birinci derece ağır yaralı olanları Türkiye sınırına getirerek, kendi kamplarımızda tedavi edebiliyoruz. İdlib'de nüfus 700 bine yaklaştı. Bu nedenle orada 10 bin çadırlı bir alanın alt yapısı bitmek üzere. 5 bin çadır da kurulum aşamasında. İdlib halkı, Halep'ten gelenleri bağırlarına bastı. Şu anda orada şartlar zor. Kar yağışı var ve evlerinde misafir ediyorlar. Bizler de Türk Kızılayı olarak, olağanüstü durumlarda, afetlerde, beslenmenin ana çözüm ortağıyız. Mutfaklarımız orada 24 saat çalışıyor. Hem oradaki yetkililerimizin hem de Halep'ten gelenlerin yemek ihtiyaçlarını karşılıyor. Buradaki yardımları da ay sonu itibarıyla ulaştırmaya başlayacağız."

Hasan Can da Halep'in yüreklerinin yanan kısmı olduğunu ifade ederek, "Yine aynı şekilde Musul'daki, Kerkük'teki, güney doğumuzdaki kardeşlerimiz, yüreğimizin yanan tarafı. Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, devletimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, gereken her türlü çalışmayı yapıyor. Oradaki yangını söndürmeye çalışıyorlar. Bize sıçrayan kısmını engellemeye çalışıyorlar. Oradan kurtardığımız insanların açlık, sefalet ve soğukla mücadelesi söz konusu." diye konuştu.

Bu mücadelede kendilerinin de yardım elini, her zaman yaptıkları gibi uzatmaları gerektiğini düşündüklerini belirten Can, bu doğrultuda en ücra noktaya kadar giden Türk Kızılayı ile bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Can, bütün sivil toplum kuruluşlarını ve Ümraniye halkını bu kampanyaya katılmaya davet etti.

Bugün Türkiye Diyanet Vakfı Ümraniye Müftülüğü Şubesi'nin hazırladığı yardım tırlarının yola çıkarılacağını aktaran Can, "Ümraniye Belediyesi olarak hazırladığımız tırları da İstanbul'daki diğer belediyelerin hazırladığı tırlarla birlikte inşallah ay sonunda yola çıkarmış olacağız. Şu anda üç ayrı çalışmayı birlikte yürütüyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Oradaki kardeşlerimizin soğuktan korunması için battaniye, karınlarının doyması için gıda maddeleri, hijyen malzemeleri, çocuklar ve hastalar için bez gibi malzemeler, giysiler gönderiyoruz. İstiyoruz ki kardeşlerimizin mağduriyeti olabildiğince azalsın ve zaruri ihtiyaçları karşılanmış olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Türkiye Diyanet Vakfı Ümraniye Müftülüğü Şubesinin 5'i gıda, 6'sı giyim malzemesinden oluşan 11 tırlık yardım konvoyu, dualarla uğurlandı.