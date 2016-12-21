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Halep'teki katliamı dünyaya duyuran Bana, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin Halep kentindeki katliamı dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındaki Bana Alabed ve ailesiyle görüştü - Bana Alabed: - "Bizi Halep'ten çıkarttınız, sizi çok seviyoruz. Orada çok büyük sıkıntılar, acılar çektik. Evimiz bombardımana uğradı, başımıza yıkıldı, aç kaldık. Her şey için çok teşekkür ediyoruz"

Halep'teki katliamı dünyaya duyuran Bana, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Halep kentindeki katliamı dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındaki Bana Alabed ve ailesiyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladıkları Bana Alabed'in annesi Fatemah Alabed, babası Ghassan Alabed ve iki kardeşinden Halep'te yaşadıkları zorlu süreci dinledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı görüşmede, Bana Alabed, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk karşılaşmasında ailesine yardım ettiği için teşekkürlerini iletti.

Halep çocukları adına selam getirdiğini ifade eden Bana Alabed'e, Erdoğan da "Ve aleyküm selam" karşılığını verdi.

Erdoğan, ailesine Bana'nın isminin anlamını sordu. Ailesi, "Bana"nın özel bir ağaç anlamına geldiğini belirtti.

- Bana: "Sokağa çıkmaya bile korkuyorduk"

Bana Alabed, Halep çocuklarına desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Sizi çok seviyoruz. Bizi Halep'ten çıkarttınız. Orada çok büyük sıkıntılar, acılar çektik. Evimiz bombardımana uğradı, başımıza yıkıldı. Otobüste de çok büyük sıkıntı yaşadık, gıdasız kaldık, aç kaldık. Her şey için çok teşekkür ediyoruz."

Halep'teki savaş nedeniyle yaşadıkları zorlu süreci anlatan Bana Alabed, "Her gün bombardıman devam ediyordu, sokağa çıkmaya bile korkuyorduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bana Alabed ve kardeşlerine oyuncak hediye etti.

- Erdoğan, Bana'nın Tweet'ını paylaştı

Bana, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile bir araya geldikten sonra, Halep'teki çocukların yaşadıkları dramı paylaştığı Twitter hesabından da İngilizce bir Tweet attı.

Bana, Tweet'ında "Erdoğan ile tanıştığım için çok mutlu oldum." ifadesini kullandı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bana'nın Tweet'ını "retweet" yaptı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından hem İngilizce hem de Türkçe olarak yaptığı paylaşımda, "Halepli kızımız @AlabedBana ve ailesi Külliye'yi ziyaret ederek, bizleri mutlu etti. Türkiye her zaman Suriyeli kardeşlerinin yanında olacak." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bana AlabedCumhurbaşkanı ErdoğanFatemah AlabedGhassan Alabed
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