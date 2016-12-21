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Halep'teki katliamı dünyaya duyuran küçük Bana AA'ya konuştu

Suriye’nin doğu Halep bölgesindeki katliamı, annesiyle beraber dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındaki Bana el-Abed AA'nın sorularını yanıtladı.

Halep'teki katliamı dünyaya duyuran küçük Bana AA'ya konuştu

ANKARA (AA) - Suriye’nin doğu Halep bölgesindeki katliamı, annesiyle beraber dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındaki Bana el-Abed, ailesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde misafir edildikten sonra AA'nın sorularını yanıtladı.

AA muhabirinin doğu Halep'te neler yaşadığını sorması üzerine Bana, sürekli bombardıman altında olduklarını, evlerinin yıkıldığını anlattı.

Halep'teki katliamı duyuran Bana, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

"En çok ölümden korkardım"
Bana, "En çok ölümden korkardım. Rüyamda hep öldüğümü görürdüm" dedi.

Kuşatma altındayken sadece pilav ve makarna yediklerini belirten Bana, "Canım hep meyve çekerdi." dedi.

"Eşarp taktım ve gizlendim, kimse beni tanımadı"
Bana, "Tahliye edilmeyi beklerken annem beni dikkatli olmam için tembihledi. Eşarp taktım ve gizlendim. Kimse beni tanımadı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlandığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Bana, Türk halkına teşekkür etti.

"Halep'e dönmek istiyorum"
Bana, "Halep'e dönmek istiyorum. Orada okumak istiyorum. Çocukları eğitmek için öğretmen olmak istiyorum. Ama orada okul kalmadı" diye konuştu.

Röportajın sonunda AA muhabirleri, Anadolu Ajansı ailesi adına Bana ve kardeşlerine hediye takdim etti.

Çavuşoğlu, Bana'nın ailesini güvenli şekilde kurtarma sözü vermişti
Bana ve ailesi önceki gün doğu Halep'ten Türkiye sınırında muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e tahliye edilmişti. Ardından Türkiye’ye getirilmişti.

Küçük kız ve annesi Fatma, 3 ay önce Twitter'da açtıkları hesapla dünyaya, katliamın sona ermesi için harekete geçme çağrısı yapıyordu.

Anne Fatma, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na mesaj atarak yardım çağrısı yapmış, Çavuşoğlu da yanıtında kuşatmadaki diğer sivillerle birlikte Bana'nın ailesini güvenli şekilde kurtarma sözü vermişti.

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