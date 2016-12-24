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Halep'teki savaş mağdurları için Almanya'da "barış koşusu"

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde Suriye'de yaşanan savaşa dikkat çekmek ve savaş mağdurları için yardım toplamak amacıyla "barış koşusu" düzenlendi.Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU)...

Halep'teki savaş mağdurları için Almanya'da

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde Suriye'de yaşanan savaşa dikkat çekmek ve savaş mağdurları için yardım toplamak amacıyla "barış koşusu" düzenlendi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) Milletvekili Serap Güler öncülüğünde düzenlenen etkinliğin tüm geliri savaş mağdurlarına bağışlandı.

Milletvekili Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Halep başta olmak üzere Suriye'deki savaş mağdurları için biz böyle bir barış koşusu düzenlemek istedik. Koşuya katılanlar savaş mağdurları için ayrıca para bağışında bulundular. Toplanan paranın tamamı Suriye'deki yardım organizasyonlarına gidecek." dedi.

Suriye'de yaşananların çok acı olduğuna, 2016 yılında dünyada birçok felaket yaşandığına dikkat çeken Güler, "21. yüzyılda böyle şeyleri yaşıyor olmak maalesef insanlık adına çok kötü. 2017 inşallah hepimize barış, huzur, sağlık ve sıhhat getirir. 2017 yılından tüm insanlık adına bunları diliyorum." ifadesini kullandı.


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