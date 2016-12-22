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Halep'teki yardım konvoyuna saldırı

- İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson: - "Yardım konvoyuna havadan saldırıldığını tespit eden ve saldırının ya Esed rejimi ya da Rus güçler tarafından düzenlendiğini açıklığa kavuşturan bağımsız BM panelinin raporundan memnuniyet duydum" - "Kasıtlı ya da kazara yaşanmış olsa dahi, bu maruz görülemez bir saldırıydı"

Halep'teki yardım konvoyuna saldırı

LONDRA (AA) - İngiltere, Suriye'nin Halep kenti yakınındaki Urum el-Kubra bölgesinde 19 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) ve Suriye Kızılayına ait insani yardım konvoyuna düzenlenen hava saldırısına ilişkin BM raporunu memnuniyetle karşıladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "Yardım konvoyuna havadan saldırıldığını tespit eden ve saldırının ya Esed rejimi ya da Rus güçler tarafından düzenlendiğini açıklığa kavuşturan bağımsız BM panelinin raporundan memnuniyet duydum." ifadelerini kullandı.

Saldırıyı, Suriye'de şimdiye kadar yaşanan "en dehşet verici olaylardan biri" olarak tanımlayan Johnson, "Kasıtlı ya da kazara yaşanmış olsa dahi, bu maruz görülemez bir saldırıydı." ifadesini kullandı.

Yarım milyondan fazla Suriyelinin halen rejimin kuşatması altındaki bölgelerde kaldığına ve birçoğunun da haziran ayından bu yana hiç yardım almadığına dikkati çeken Johnson, Suriye rejimi ve destekçilerini, BM Güvenlik Konseyinin 2328 sayılı kararı da dahil olmak üzere yükümlülüklerine uymaya çağırdı.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun tarafından BM Güvenlik Konseyine sunulan raporda, saldırının birden fazla sayıda ve tipte hava aracıyla yapıldığı belirtilerek, saldırının "Suriye uçakları tarafından gerçekleştirildiğinin yüksek ihtimal olduğu" yönünde bilgiler bulunmasına karşın bunu doğrulayacak delillere erişim imkanı olmadığı vurgulanmıştı. Raporda saldırının kasıtlı mı yoksa kaza mı olduğunu tespit edecek delillere de ulaşılamadığı belirtilmişti.

Yardım konvoyuna düzenlenen hava saldırısında 18 kişi hayatını kaybetmişti.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, saldırının araştırılması için bağımsız bir komisyon oluşturmuştu.

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