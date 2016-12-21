Halep'ten geleceklerin barınacağı kampın yapımına başlandı

ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Halep'te yaşanan insanlık dramına sessiz kalınmadığını ve Suriyelilere destek verildiğini belirtti.



Bakanlığın Suriye'ye destek olma konusunda üzerine düşen görevi yerine getirdiğini vurgulayan Eroğlu, "Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının talebi üzerine DSİ bünyesinde bulunan 40 makine ve 80 personeliyle birlikte Halep'ten gelecek mültecilerin barınması gayesiyle yapılacak kamp yerinin tesisi için bölgeye intikal ederek, çalışmalara başladı." ifadesini kullandı.



Bakan Eroğlu, şu değerledirmede bulundu:



"Biz ülkemizde yaşanan terör olaylarının bertaraf edilmesi hususunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte hareket ediyoruz. Özellikle iş makinelerimiz ve personellerimizle açılan hendeklerin kapatılması, darbe teşebbüsünde kışlalarının kapılarının kapatılması konusunda gayret gösterdik. Şimdi de Halep'ten gelebilecek mülteciler için inşa edilecek kampın tesisinde DSİ vasıtasıyla araç, gereç ve personel desteği vermeye başladık. İnşallah en kısa zamanda Suriye'de yaşanan bu insanlık dramı son bulur ve Suriye'ye kalıcı bir çözüm bulunur."