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Halep'ten Hatay'a getirilen yaralı sayısı 335'e ulaştı

Suriye'de, Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatması nedeniyle Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ve Hatay'a getirilen yaralı sayısı 335'e yükseldi.

Halep'ten Hatay'a getirilen yaralı sayısı 335'e ulaştı

HATAY (AA) - Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan, durumları ağır olanların Türkiye'ye sevki devam ediyor.

Tahliyelerin başlamasının ardından, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 335'e ulaştı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 43'ünün hayatını kaybettiği, 126'sının il dışına sevk edildiği, 59'unun taburcu edildiği öğrenildi.

Yaralılardan 153'ü 18 yaşın altında
Yaralılardan 153'ünün 18 yaşın altında olduğu kaydedildi.

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