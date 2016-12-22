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Halep'ten tahliye edilen ailelere gıda yardımı

- Hayrat Yardım Derneği'nce, İdlib'e getirilen 300 aileye gıda yardımında bulunuldu

Halep'ten tahliye edilen ailelere gıda yardımı

HATAY (AA) - Hayrat Yardım Derneği'nce, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilerek, İdlib'e getirilen 300 aileye gıda kolisi ulaştırıldı.

Dernek Başkanı Hakkı Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halep'in doğusundan tahliye edilen aileleri yalnız bırakmayacaklarını belirterek, İdlib'teki çadırlara yerleşen ve kar yağışıyla zor koşullarda yaşamını sürdüren ailelere gıda yardımında bulunduklarını ifade etti.

Aygün, "Ekiplerimiz tahliyelerin başladı günden buyana ailelerin yardıma koştu. Çadırlara yerleştirilen 300 ailemize gıda kolilerimizi dağıttık. Havaların soğuması en çok bebek ve çocukları etkiliyor. Bölgeye daha fazla battaniye ve yatak gerekiyor." diye konuştu.

Aygün, hayırseverlerden desteklerinin sürdürmesini beklediklerini kaydetti.

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HalepHayrat Yardım DerneğiSuriyeYardım
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