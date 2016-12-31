Halep'ten tahliye edilen ailelere yardım

HATAY (AA) - Biz Ümmetiz Platformu ve Avrasya Vakfınca, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilerek, İdlib'e getirilen bin aileye yardım ulaştırıldı.

Avrasya Vakfı Suriye çalışmaları koordinatörü ve Biz Ümmetiz Platformu sözcüsü Ayhan Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman Suriyeli ailelerin yardımına koşmaya devam edeceklerini söyledi.

İstanbul'da bir mahalledeki gençlerin temin ettikleri yardım malzemelerini Halepli ailelere teslim ettiklerini anlatan Altıntaş, "Kardeşlerimizin bu çalışmaları bizleri oldukça mutlu etti. Onların gayretleriyle inşallah birçok aile sıkıntı çekmekten kurtulmuş oldu." dedi.

Tahliye edilen ailelerin İdlib'te kamp ve boş binalarda hayatlarını sürdürmeye çalıştıklarını ifade eden Altıntaş, şöyle konuştu:

"Yıl boyunca Suriye'nin hemen her bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelerin yardıma koştuk. Türkiye'nin birçok bölgesindeki hayırseverler tarafından temin edilen gıda başta olmak üzere insani yardımları Suriye halkına ulaştırdık. Son olarak İstanbul Erenköy Mahallesi halkının kendi aralarında toparladıkları gıda, mont, ayakkabı, mama ve battaniyeleri bin Halepli ailemize ulaştırdık."

Altıntaş, yardım çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini sözlerine ekledi.