Halep'ten tahliye edilen sivillere insani yardım

HATAY (AA) - Biz Ümmetiz Platformu ve Avrasya Vakfınca, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilerek, İdlib'e getirilen 2 bin aileye gıda, mont, ayakkabı, mama, battaniye ve çocuk bezi ulaştırıldı.

Avrasya Vakfı Suriye çalışmaları koordinatörü ve Biz Ümmetiz Platformu sözcüsü Ayhan Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halepli ailelerin yanında olduklarını söyledi.

Suriye'deki olayların başladığı andan itibaren sivillerin yardımına koştuklarını dile getiren Altıntaş, "Halep'teki kuşatmadan çıkıp güvenli bölgelere gelen Halepli ailelerinde yanında oluyoruz. Tahliyeler sürecinde takip ettiğimiz İdlib'e gelen burada çadır ve boş binalara yerleşen ailelere gıda, mont, battaniye, çocuk bezi ve ayakkabı dağıtımı gerçekleştirdik." dedi.

Altıntaş, tahliye edilen aileleri yalnız bırakmadıklarını ifade ederek, "Bölgeyi görüp ona göre hareket ediyoruz. Kış şartlarının aileleri iyice zorladığını görüyoruz en çok küçük yaştaki çocuklar etkileniyor. Türkiye'nin birçok bölgesindeki bağışçıların destekleriyle temin edilen insani yaşam malzemeleri ihtiyaç sahibi ailelerin yaşam sürdükleri bölgelere elden teslim ediliyor." diye konuştu.

Altıntaş, Halep'ten çıkan sivillerin yardımına koşmayı sürdüreceklerini belirtti.