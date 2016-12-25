Halep'ten tahliye edilen sivillere yardım

HATAY (AA) - Anadolu Gençlik Derneği Samsun Şubesi ve Cansuyu Yardımlaşma Derneğince, Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilen sivillere 4 tır un yardımı gönderildi.
Cansuyu Hatay İl Temsilcisi Abdulhadi Bük yaptığı açıklamada, Halep'te yaşanan drama sessiz kalmadıklarını ve her hafta derneklerinin ülkenin farklı bölgelerinden toplanan yardım malzemelerini Suriyelilere ulaştırmaya çalıştığını belirtti.
Bük, Suriyelilerin yaralarını sarmaya devam edeceklerini kaydetti.
Toplanan 4 tır un, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan İdlib'e gönderildi.