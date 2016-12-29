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Halep'ten tahliye edilenlere yönelik yardımlar

- Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 5 tır yardım malzemesi gönderildi

Halep'ten tahliye edilenlere yönelik yardımlar

OSMANİYE (AA) - Halep'in doğusundan tahliye edilen siviller için toplanan yardımların yüklendiği 5 tır, Osmaniye'den Suriye'ye uğurlandı.

Türk Diyanet Vakfı Osmaniye Şubesince toplanan yardımların bölgeye gönderilmesi dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal, yaptığı konuşmada, Halep'te büyük zulüm olduğunu ve binlerce insanın başka kentlere göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

Türkiye'de 3 milyonun üzerinde Suriyeli’nin barındığına dikkat çeken Önal, "Halepli kardeşlerimiz için Türkiye’de kampanyalar başlatıldı. Osmaniye de buna aktif bir şekilde dahil oldu. Suriyeli kardeşlerimizin gözü Türkiye'den gelecek yardımlarda çünkü nerede bir mazlum varsa onlara yardım elini uzatan Türkiye oluyor." diye konuştu.

Osmaniye Müftü Yardımcısı Abdulhamit Öveç de hayırseverlerin destekleriyle toplanan yardımlar arasında battaniye, yatak, soba, kömür ve gıda malzemeleri bulunduğunu kaydetti.

Daha sonra yardımların yüklendiği 5 tır, dualarla Suriye'ye uğurlandı.

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HalepYardım
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