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Halep'ten tahliyeler sürüyor

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, yoğun kış şartları altında Halep'ten tahliye edilenleri sıfır noktası denilen Raşidin Bölgesi'nde karşılamaya devam ediyor. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH...

Halep'ten tahliyeler sürüyor

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, yoğun kış şartları altında Halep'ten tahliye edilenleri sıfır noktası denilen Raşidin Bölgesi'nde karşılamaya devam ediyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH Acil Yardım Ekipleri, önceden hazırlanan gıda paketlerini anlaşmalar sonucunda Halep'ten tahliye edilen mağdurlara ulaştırıyor.

İHH Acil Yardım Ekiplerinin yardımlarının yanı sıra Uluslararası Doktorlar Derneği (AİD) de ilk yardım müdahalesinde bulunarak durumu ağır olan yaralıları Türkiye'ye sevk ediyor.

- Bin kişilik çadır kent Haleplileri bekliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen, bölgedeki çalışmaları koordine etmek için Raşidin'de bulunan İHH Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Şahin, bin kişilik çadır kent kurulumunun tamamlandığını, Halep'ten tahliye edilenleri en kısa sürede oraya yerleştireceklerini bildirdi.

Mağdurları yerleştirdikten sonra da Halepli mültecilere her türlü yardımda bulunmaya devam edeceklerini belirten Şahin, an itibarıyla 25 otobüs ve 700 aracın bölgeye geldiğini ve Halep'te artık kimsenin kalmadığını temenni ettiklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
HalepİHHInsani Yardım
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