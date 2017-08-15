Halı silkeleyen öğrenciler yere düştü: 3 yaralı

BARTIN (AA) - Bartın’da, halı silkelemek için çıktıkları pencerenin korkuluğunun kırılması sonucu yere düşen 3 üniversite öğrencisi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki Kavallar Mahallesi 41. Sokakta bir apartmanda pencereden halı silkeleyen üniversite öğrencisi Mustafa Cihangiroğlu (20), Seçkin Zabınca (19) ve İsmail Malkaç (18), pencerenin dışındaki korkuluğun kırılması sonucu birinci kattan yere düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.
İlk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.