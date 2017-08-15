Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam tatil sanal koruma mevsim
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı

Halı silkeleyen öğrenciler yere düştü: 3 yaralı

- Bartın'da halı silkelemek için çıktıkları pencerenin korkuluğunun kırılması sonucu birinci kattan yere düşen 3 üniversite öğrencisi yaralandı

Halı silkeleyen öğrenciler yere düştü: 3 yaralı

BARTIN (AA) - Bartın’da, halı silkelemek için çıktıkları pencerenin korkuluğunun kırılması sonucu yere düşen 3 üniversite öğrencisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki Kavallar Mahallesi 41. Sokakta bir apartmanda pencereden halı silkeleyen üniversite öğrencisi Mustafa Cihangiroğlu (20), Seçkin Zabınca (19) ve İsmail Malkaç (18), pencerenin dışındaki korkuluğun kırılması sonucu birinci kattan yere düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

İlk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BartınHalı çırpmaÜNİVERSİTE ÖĞRENCİYere Düşme
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5