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Haliç Hattı'nda sefer iptali

- Balkan Kürek Şampiyonası nedeniyle Şair Nedim Parkı ile Halıcıoğlu Parkı arasında kalan bölge, deniz trafiğine kapandı

Haliç Hattı'nda sefer iptali

İSTANBUL (AA) - Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Balkan Kürek Şampiyonası nedeniyle Şair Nedim Parkı ile Halıcıoğlu Parkı arasında kalan bölge, deniz trafiğine kapatıldı.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası'nın bu yıl Haliç'te yapılacağı bildirildi.

Yarışlar nedeniyle İstanbul Liman Başkanlığı tarafından Şair Nedim Parkı ile Halıcıoğlu Parkı arasında kalan alanın deniz trafiğine kapatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"6-10 Eylül'de Haliç Hattı seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Haliç Hattı seferlerimiz 11 Eylül'de başlayacaktır. Güncel sefer tarifesi için http://www.sehirhatlari.istanbul/tr/seferler/halic-hatti-361.html adresini ziyaret edebilirsiniz."


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