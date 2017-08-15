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Haliç'te çocuk cesedi bulundu

İSTANBUL (AA) - Haliç sahilinde denizde, 10 yaşlarında bir erkek çocuğuna ait ceset bulundu.Alınan bilgiye göre, Balat yakınlarında su yüzeyinde ceset gören temizlik işçileri, durumu polise bildirdi.Bunun üzerine, olay yerine Deniz Polisi ile...

Haliç'te çocuk cesedi bulundu

İSTANBUL (AA) - Haliç sahilinde denizde, 10 yaşlarında bir erkek çocuğuna ait ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, Balat yakınlarında su yüzeyinde ceset gören temizlik işçileri, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine, olay yerine Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından denizden çıkarılan cesedin, 10 yaşlarındaki bir erkek çocuğa ait olduğu belirlendi. Ceset, Deniz Polisi'ne ait botla, Karaköy İskelesi'ne çıkarıldı.

Cesedin, dün akşam saatlerinde Karaköy sahilinden denize düşen ve arama çalışmalarına rağmen bulunamayan çocuğa ait olabileceği belirtildi.


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