Haliç'te erkek cesedi bulundu İSTANBUL (AA) - Haliç'ten bir erkek cesedi çıkarıldı. Alınan bilgiye göre, Haliç Metro Köprüsü'nde dün akşam saatlerinde bir kişinin intihar ettiği bilgisini alan deniz polisi, bölgeye hareket etti.Uzun süre yapılan aramalarda,...

26 Kasım 2017 Pazar 13:27