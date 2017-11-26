Haliç'te erkek cesedi bulundu

İSTANBUL (AA) - Haliç'ten bir erkek cesedi çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Haliç Metro Köprüsü'nde dün akşam saatlerinde bir kişinin intihar ettiği bilgisini alan deniz polisi, bölgeye hareket etti.
Uzun süre yapılan aramalarda, kimseye ulaşamayan dalgıçlar, bugün sabah saatlerinde bölgede yeniden çalışma başlattı.
Dalgıçların Haliç'te yaptığı aramalar sonucunda, 30 yaşlarında bir erkeğin cesedi bulundu.
Üzerinde herhangi bir kimlik belgesi bulunmayan kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.