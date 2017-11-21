Halifax Güvenlik Forumun’dan Orgeneral Akar’a özür Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu -“Türk Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı ve Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik’i Halifax’ta ağırlamaktan gurur duyduk. Orgeneral Akar’ı tanıtmak için internet üzerinden kullandığımız fotoğrafın neden olduğu yanlış anlaşılma ve rahatsızlıktan dolayı üzgünüz”

21 Kasım 2017 Salı 22:00