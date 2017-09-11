Halıyla uyuşturucu sevkiyatı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kargo paketinde taşınan halıların taban bölümüne dikilen bölmede gizlenmiş 14 kilo 795 gram eroin bulundu.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs veya şahıslara yönelik çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Yüksekova Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 9 Eylül'de saat 16.00 sıralarında Hakkari-Van istikametine seyir halinde olan bir kargo aracının durdurulduğu kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

"Kargo paketleri üzerinde 'rüzgar' isimli narkotik dedektör köpeği marifeti ile yapılan aramada, narkotik köpeğimizin içerisinde 3 adet halı bulunan kargo paketine tepki vermesi üzerine, halıların taban yüzeyi açıldığında halıların taban bölümünün halıfleks ile dikilerek gizli bir ara bölmenin yapıldığı, bu bölmede 43 parça halinde toplamda 14 kilo 795 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir."

Açıklamada, bulunan uyuşturucuyla ilgili şüpheliler H.K ve E.D'nin, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak", "Uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındığı ve soruşturmanın çok yönlü devam ettiği kaydedildi.