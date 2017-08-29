Halk otobüsünün altında kalan yaşlı kadını vatandaşlar kurtardı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da halk otobüsünün altında kalan 83 yaşındaki yaşlı kadını vatandaşlar kurtardı.
Plevne Caddesi'nde yolun karşısına geçen Makbule Yeniköy'e, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 37 D 0046 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Yeniköy, halk otobüsünün ön tekerleğinin altında kaldı.
Yeniköy, çevredeki vatandaşlar tarafından otobüsün ön tarafı kaldırılarak tekerleğin altından çıkartıldı.
Ağır yaralanan Yeniköy, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.