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Halk Sağlığı Müdürlüğünde iki çalışanın rehin alınması

- Ağrı'da başka birime tayin edilmesi için tartıştığı İl Halk Sağlığı Müdürü Toktaş'a pompalı tüfekle ateş açıp iki personeli rehin alan Eşref T. tutuklandı

Halk Sağlığı Müdürlüğünde iki çalışanın rehin alınması

AĞRI (AA) - Ağrı'da başka birime tayin edilmesi için tartıştığı İl Halk Sağlığı Müdürü İzzettin Toktaş'a pompalı tüfekle ateş açıp iki personeli rehin alan kurum çalışanı Eşref T. tutuklandı.

İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Toplum Sağlığı Merkezinde engelli kadrosundan hemşire olarak görev yapan Eşref T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarılan zanlı Eşref T, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlı Eşref T, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan tutuklandı.

Eşref T. savunmasında, kimseyi öldürmek gibi bir amacının olmadığını ileri sürerek, "Müdürün odasındayken tetiğe yanlışlıkla dokundum. Müdürü görmedim ve kimseye silah doğrultmadım. Kimseyi tehdit etmedim ve rehin almadım. Üzerime atılı hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Olanlardan dolayı pişmanım." ifadelerini kullandı.

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