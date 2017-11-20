Halka karşı eylem yapmayan FETÖ sanıklarına tahliye

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları belirtilen 9. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 2. Komando Tabur Komutanlığı 1. Bölüğünde görevli 7'si tutuklu 15 askeri personelinin yargılanmasına başlandı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 2. Komando Tabur Komutanlığı 1. Bölüğünde görevli eski Teğmen Raşit Duran, uzman çavuşlar Necati Ay, Serdal Sağır, Ali Açık, Sedat Çaylak, sözleşmeli erler Hüseyin Aydoğdu ile Mustafa Aktaş'ın yanı sıra tutuksuz 8 sözleşmeli er katıldı.

Adliye binasında daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik salonda görülen duruşmada, sanık avukatları ile yakınları da hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından savunma yapan tutuklu sanıklardan Teğmen Raşit Duran, olay günü acil olarak toplandıklarını ve gelen emri sorgulamadan kışlaya gittiğini ifade etti.

Duran, Tabur Komutanı Piyade Yarbay Süleyman Türker'in kışla nizamiyesinin güvenliğinin alınacağını söylemesiyle nizamiyeye gittiklerini anlatarak, "Bölük Komutanı Çağrı Burnak ve Tabur Komutanı Yarbay Türker ile nizamiyeye kadar gittik bir süre burada bekledik. Bu arada sesler gelmeye başladı, gelen seslerden farklı bir durum olduğunu anladık. Gelen sesler arasında 'asker kışlaya' şeklinde slogan vardı. Bölük komutanının emriyle kışlaya döndük televizyon başına geçtiğimizde bunun bir darbe girişimi olduğunu anladık." dedi.

Uzman Çavuş Necati Ay da Burnak'ın emriyle birliklerine döndüklerini ifade ederek, "Burnak, Türker'in yanına giderek 'komutanım siz ne yapıyorsunuz' dedi, ardından Burnak yanımıza gelerek 'birliğe dönüyoruz' dedi. Biz de bunun üzerine hazırlandık ve ben kendimce bizi terör eylemi var diye dışarı çıkardılar ancak vatandaşlarla karşı karşıya getirdiler diye sinirlenerek silahımı yere fırlattım." beyanında bulundu.

Diğer tutuklu sanıklar da FETÖ ile bağlantılarının olmadığını ifade ederek, tahliyelerini istedi.

- Tutuklu sanıklar tahliye edildi

Söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin FETÖ ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını ve asker olmaları nedeniyle gelen emirleri uyguladıklarını ileri sürdü. Avukatlar, bu nedenlerle müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Mahkeme Heyeti Başkanı Saffet Murat Kasapoğlu, tutuklu sanıklar Teğmen Raşit Duran, uzman çavuşlar Necati Ay, Serdal Sağır, Ali Açık, Sedat Çaylak, sözleşmeli erler Hüseyin Aydoğdu ile Mustafa Aktaş'ın çok kısa süre dışarıda kalıp vatandaşa karşı eylemde bulunmadıkları ve tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine, diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Davanın iddianamesinde, Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 2. Komando Tabur Komutanlığı 1. Bölüğünde görevli 15 sanık hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyor.

