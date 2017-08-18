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Halkalı'daki fabrika yangını

- Fabrika dışındaki kartonların bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Halkalı'daki fabrika yangını

İSTANBUL (AA) - Halkalı'da bir karton fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre Merkez Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta bulunan karton fabrikasının dışında üzeri tenteyle kaplı karton balyalarında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan ve fabrika binasına da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme helikopterinin de yer aldığı ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Halkalı Fabrika YangınıKontrol Altında
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